الذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه آي" تعزّز أمان "شات جي بي تي" بميزتين جديدتين

"أوبن إيه آي" تعزّز أمان "شات جي بي تي" بميزتين جديدتين

15 فبراير 2026 01:08
15 فبراير 2026 01:08

أعلنت شركة "أوبن إيه آي - OpenAI"، السبت، إطلاق ميزتين أمنيتين جديدتين لتعزيز حماية روبوت الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي - ChatGPT" في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة؛ إثر رصد محاولات متزايدة لاستغلال نماذج "اللغة الكبيرة" في عمليات احتيال واستخراج بيانات غير مصرح بها.
وتشمل التحديثات ميزة "وضع القفل - Lockdown Mode"، المخصصة لمن يحتاجون حماية فائقة للبيانات، وتعمل على تقييد تفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الخارجية لمنع أي تسريب للمعلومات.
أما الميزة الثانية، فتتمثل في إطلاق ملصقات "الخطر المرتفع - Elevated Risk" داخل منصتي "شات جي بي تي" و"كودكس - Codex"، لتنبيه المستخدمين بشفافية حول الأدوات البرمجية التي قد تكون عرضة للهجمات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لتحصين أنظمتها ضد الثغرات الأمنية الرقمية المتزايدة.

