الذكاء الاصطناعي

مكافآت مليونية.. دوري عالمي لـ"مصارعة الروبوتات" في الصين

مكافآت مليونية.. دوري عالمي لـ"مصارعة الروبوتات" في الصين
15 فبراير 2026 15:42

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الصين أول دوري عالمي للقتال الحر بين الروبوتات البشرية تحت اسم "Ultimate Robot Knockout Legend". لا يقتصرالحدث على العروض القتالية المبهرة التي تتضمن ركلات دوّارة وحركات هوائية، بل يتوَّج الفائز فيه بحزام بطولة ذهبي تُقدَّر قيمته بنحو 1.44 مليون دولار.

يشكل دوري الروبوتات، فرصة مثالية لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد (Embodied AI) في بيئات واقعية تنافسية.وفرصة لاختبار الأداء الحركي، وسرعة الاستجابة، وقدرة الروبوتات على التوازن واتخاذ القرار في ظروف معقدة.

ماهو الذكاء الاصطناعي المتجسد؟

الذكاء المتجسّد مفهوم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات يقوم على أن الذكاء لا يكون مجرد عمليات حسابية تجريدية، بل ينشأ من تفاعل كيان مادي مزوّد بالذكاء مع بيئته الحقيقية عبر الإحساس والحركة والتجربة المباشرة.
الدوري الجديد يحمل اسم Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL)، ويُعد بمثابة ساحة اختبار عملية للروبوتات البشرية المدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة. انطلق الموسم الافتتاحي في 9 فبراير، ومن المقرر أن يستمر حتى ديسمبر، وفقًا لصحيفة غلوبال تايمز، حيث تتنافس الفرق باستخدام روبوتات بشرية توفرها شركة EngineAI مجانًا للمشاركين.

جائزة ذهبية بقيمة 1.44 مليون دولار
بحسب تقارير إعلامية، سيحصل الفريق الفائز في موسم 2026 على حزام بطولة مصنوع من الذهب الخالص يزن 10 كيلوجرامات، وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين يوان صيني (ما يعادل حوالي 1.44 مليون دولار).

 بطولة عالمية

يشارك في البطولة التي تقام بمدينة شنتشن، روبوتات بشرية من طراز "T800" توفرها الشركة المنظمة مجانًا للفرق، في محاولة لتوحيد معايير المنافسة وتركيز التحدي على البرمجة والخوارزميات بدلًا من الفروقات التقنية.

وأوضحت شركة EngineAI، أن الحزام الذهبي يُعد "أعلى وسام في مجال الروبوتات البشرية"، مما يعكس الطموح لجعل البطولة معيارًا عالميًا في هذا القطاع الناشئ.

ترفيه واستعراض 
تُقدَّم النزالات للجمهور عرضاِ ترفيهياً عالي الإثارة، وتمثل في الوقت ذاته  اختبارًا عمليًا لقدرات الروبوتات في التحمل، والتوازن، والدقة الحركية. ويرى مراقبون أن هذه التجربة قد تسرّع تطوير تطبيقات صناعية وخدمية للروبوتات البشرية في المستقبل.كما أكد خبراء صينيون أن مثل هذه الفعاليات "تسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته  الصين في مجال الروبوتات وتطبيقاتها العملية".
دوري URKL خطوة كبيرة في سباق تطوير الروبوتات البشرية ترسخ  مكانة الصين في خارطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستوى العالم.

الصين
الذكاء الاصطناعي
صناعة الروبوتات
الروبوتات
