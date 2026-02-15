"أنثروبيك" تطور قدرات تطبيق كلود للذكاء الاصطناعي

بدأت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك، المنافسة لشركة أوبن إيه.آي، زيادة قدارات تطبيقها كلود ليشمل مجالات أخرى، بما في ذلك الخدمات المالية، في ظل تنافس مطوري الذكاء الاصطناعي على الصدارة. وبعد تطويره سيتمكن تطبيق كلود أيضا من أداء مهام التحليل المالي بفضل الإصدار الجديد كلود أوبوس 6ر4 . وتقول أنثروبيك إن هذا يعني أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيقيم بيانات الشركات، والإفصاحات الإلزامية، ومعلومات السوق. تؤكد شركة أنثروبيك أن برنامج كلود أوبوس 6ر4 أكثر كفاءة في اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات. فقد اكتشف هذا البرنامج أكثر من 500 ثغرة أمنية خطيرة غير معروفة سابقا في مجموعات من البرامج مفتوحة المصدر. مع ذلك، حذرت أنثروبيك أيضا من أن المهاجمين الإلكترونيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ هجماتهم. في الوقت نفسه تقريبا، أصدرت شركة أوبن إيه.آي، مطورة برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، نسخة مطورة من برنامجها للذكاء الاصطناعي المتخصص في البرمجة. وقالت الشركة إن التطبيق جي.بي.تي 3ر5 كودكس هو أول نموذج ذكاء اصطناعي شارك في تطوير نفسه بشكل كبير. ويركز القطاع حاليا على ما سمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي، المصممين لإنجاز مهام متعددة الخطوات بشكل مستقل. وأحدث الذكاء الاصطناعي بالفعل تحولا جذريا في تطوير البرمجيات. فبينما كان المبرمجون يكتبون معظم التعليمات البرمجية يدويا، يتم الآن توليد أجزاء كبيرة منها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل مطورين بشر.