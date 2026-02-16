علي بابا تدخل عالم الروبوتات بإطلاق «رين برين»

في خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها التكنولوجي، أعلنت مجموعة علي بابا الصينية دخولها مجال الذكاء الاصطناعي المادي عبر الكشف عن نموذج روبوتي متطور ومفتوح المصدر يحمل اسم «رين برين».



ووفقاً لموقع "artificialintelligence"يهدف هذا النظام إلى الجمع بين قدرات النماذج اللغوية المتقدمة والأنظمة الحركية الدقيقة، بما يسمح للروبوتات بفهم الأوامر الصوتية المعقدة وتنفيذ مهام جسدية تتطلب تنسيقًا وتفاعلًا ذكيًا ومستمرًا مع البيئة المحيطة.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في استراتيجية علي بابا، إذ تنتقل من التركيز على البرمجيات والخدمات الرقمية إلى تطوير حلول مادية ذكية قادرة على العمل في العالم الحقيقي. ويتميّز «رين برين» بكونه مفتوح المصدر، في توجه يهدف إلى إشراك مجتمع عالمي من المطورين والباحثين في تحسين النظام وبناء تطبيقات روبوتية متعددة الاستخدامات.





ومن خلال إتاحة الشيفرات البرمجية والتصاميم الأساسية، تسعى علي بابا إلى تسريع الابتكار وتقليل تكاليف البحث والتطوير أمام الشركات والمؤسسات الناشئة، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ما يعزز دورها كمنصة داعمة لتقنيات المستقبل.





ويأتي إطلاق «رين برين» في وقت تحتدم فيه المنافسة العالمية، على قيادة قطاع الروبوتات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.