الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

علي بابا تدخل عالم الروبوتات بإطلاق «رين برين»

علي بابا تدخل عالم الروبوتات بإطلاق «رين برين»
16 فبراير 2026 16:48

في خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها التكنولوجي، أعلنت مجموعة علي بابا الصينية دخولها مجال الذكاء الاصطناعي المادي عبر الكشف عن نموذج روبوتي متطور ومفتوح المصدر يحمل اسم «رين برين».

ووفقاً لموقع "artificialintelligence"يهدف هذا النظام إلى الجمع بين قدرات النماذج اللغوية المتقدمة والأنظمة الحركية الدقيقة، بما يسمح للروبوتات بفهم الأوامر الصوتية المعقدة وتنفيذ مهام جسدية تتطلب تنسيقًا وتفاعلًا ذكيًا ومستمرًا مع البيئة المحيطة.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في استراتيجية علي بابا، إذ تنتقل من التركيز على البرمجيات والخدمات الرقمية إلى تطوير حلول مادية ذكية قادرة على العمل في العالم الحقيقي. ويتميّز «رين برين» بكونه مفتوح المصدر، في توجه يهدف إلى إشراك مجتمع عالمي من المطورين والباحثين في تحسين النظام وبناء تطبيقات روبوتية متعددة الاستخدامات.

 

أخبار ذات صلة
"جوجل" تحوّل الملخصات الطويلة إلى نسخ مسموعة
«الصحة» تنظم ورشة السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الذكية

ومن خلال إتاحة الشيفرات البرمجية والتصاميم الأساسية، تسعى علي بابا إلى تسريع الابتكار وتقليل تكاليف البحث والتطوير أمام الشركات والمؤسسات الناشئة، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ما يعزز دورها كمنصة داعمة لتقنيات المستقبل.

ويأتي إطلاق «رين برين» في وقت تحتدم فيه المنافسة العالمية، على قيادة قطاع الروبوتات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
علي بابا
الذكاء الاصطناعي
صناعة الروبوتات
الروبوتات
آخر الأخبار
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©