الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تحوّل الملخصات الطويلة إلى نسخ مسموعة

"جوجل" تحوّل الملخصات الطويلة إلى نسخ مسموعة
17 فبراير 2026 09:36

أعلنت شركة "جوجل" عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نموذج جيميني، تتيح للمستخدمين إنشاء ملخصات صوتية تلقائية لمستنداتهم داخل Google Docs، بحيث يمكن الاستماع إلى خلاصة أي ملف، وكأنه حلقة بودكاست قصيرة.

 

الميزة الجديدة، التي تحمل اسم Audio Summaries، تتيح للمستخدمين تحويل مستنداتهم الطويلة إلى ملخص صوتي قصير وطبيعي يمكن الاستماع إليه أثناء أداء مهام أخرى، أو حتى أخذ استراحة من الشاشات. وتكمن الفكرة في تبسيط الوصول إلى المعلومات بسرعة دون الحاجة لتصفح عشرات الصفحات.

 


عملية الاستخدام بسيطة جداً، إذ يمكن للمستخدمين الدخول إلى قسم الأدوات في Google Docs على الويب، واختيار خيار الاستماع إلى ملخص المستند. يقوم Gemini عندها بتحليل النص بالكامل، بما في ذلك المحتوى الموجود عبر عدة تبويبات، ثم يقدم ملخصًا صوتيًا يستغرق عادة بضع دقائق فقط.

 كما أضافت "جوجل" خيارات لتخصيص التجربة، حيث يمكن للمستخدم اختيار نبرة الصوت التي تناسبه، مثل الراوي أو المقنع أو المدرب، مع إمكانية تسريع الصوت حتى مرتين، أو تجاوز الأجزاء غير المهمة باستخدام شريط التوقيت.

 

حتى الآن، تقتصر الميزة على المشتركين المدفوعين فقط، بما في ذلك مستخدمي Google Workspace Business وEnterprise وEducation، وكذلك مشتركي Google AI Pro وUltra. بدأ طرح الميزة في 12 فبراير، وستظهر تدريجيًا للمستخدمين المؤهلين خلال الأسابيع المقبلة دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.


ووفقاً لموقع "msn.com" يمثل هذا التحديث خطوة مهمة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي داخل Google Docs، مستفيدًا من نجاح Audio Overviews في NotebookLM وتطبيق Gemini، لكنه هذه المرة أكثر تكاملًا مع المستندات الطويلة لتسهيل الوصول للمعلومات بسرعة وكفاءة، وتقليل إرهاق العينين وتوفير الوقت على المستخدمين.

ويرى مراقبون أن الميزة قد تعزز الإنتاجية بشكل كبير، خاصة لمن يعتمدون على تعدد المهام أو يحتاجون إلى أدوات مساعدة لأغراض تتعلق بإمكانية الوصول.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جوجل
الذكاء
الذكاء الاصطناعي
القراءة
