جوجل تغيّر قواعد التجارة الإلكترونية بدليل تسوق مبتكر

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق دليل تسوق جديد، يقدّم للمعلنين وأصحاب المتاجر الإلكترونية خمس طرق فعّالة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الشركات على الوصول إلى العملاء بطريقة أكثر ذكاءً وكفاءة، مع التركيز على تحسين ظهور المنتجات في محركات البحث وعرضها بشكل جذاب على المنصات الرقمية.

وفي خطوة نوعية نحو مستقبل التسوق الرقمي، كشفت جوجل عن "بروتوكول التجارة العالمي" (UCP)، نظام مبتكر مصمم لتوحيد وتسهيل عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية. يهدف هذا البروتوكول إلى تحويل مفهوم "التجارة الوكيلاتية" (Agentic Commerce) من فكرة نظرية إلى واقع عملي، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي المستقل بأداء المهام الروتينية للتسوق نيابة عن المستخدمين.



من خلال هذا النظام، ستتمكن الشركات من ربط خدماتها مباشرة مع مساعدي الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات البحث، المقارنة، والدفع بطريقة آمنة وسلسة، دون الحاجة لتدخل بشري مستمر. ويعد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية لتسهيل تجربة التسوق الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات لتعزيز مبيعاتها وتحسين تفاعل العملاء مع العلامات التجارية.

يوفر الدليل نصائح عملية تتراوح بين تحسين الصور والعناوين ووصف المنتجات، وصولاً إلى استراتيجيات لاستهداف العملاء المحتملين بذكاء، بالإضافة إلى أدوات لتحليل النتائج وقياس تأثير الحملات الإعلانية. وبحسب جوجل، فإن تطبيق هذه الاستراتيجيات يمكن أن يساعد الشركات على زيادة المبيعات وتقديم تجربة تسوق أكثر سلاسة وراحة للمستخدمين.





ووفقاً لموقع "times of india" يأتي هذا التحديث ضمن جهود جوجل المستمرة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية ومساعدة الشركات على التكيف مع سلوك المستهلكين المتغير، خصوصًا في ظل تزايد المنافسة على الإنترنت وارتفاع التوقعات المتعلقة بتجربة التسوق الرقمية.