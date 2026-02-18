الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"يوتيوب" تحلّ مشكلة الانقطاع وتوضح الأسباب

«يوتيوب»
18 فبراير 2026 11:09

أعلنت منصة الفيديو "يوتيوب" أنها عالجت العطل الذي أثّر على مئات الآلاف من مستخدميها في مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت الشركة على صفحة مساعدة المستخدمين "حُلَّت المشكلة التي طرأت على نظام التوصيات، وعادت كل منصاتنا إلى وضعها الطبيعي".
وكان الموقع أفاد قبل ذلك بوجود "مشكلة" في نظام "التوصيات"، ما كان "يحول دون ظهور مقاطع الفيديو" على "يوتيوب" بما في ذلك على التطبيق وعلى "يوتيوب كيدز".
واشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص إلى أن أكثر من 300 ألف بلاغ عن مشاكل في الدخول إلى "يوتيوب" قُدِّمَت، وصلت إلى ذروتها قرابة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش.
وتمكّن صحافيون من وكالة فرانس برس من دخول المنصة التي كانت تعمل بشكل صحيح في الرابعة فجرا بتوقيت جرينتش.
ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لموقع يوتيوب، التابع لمجموعة جوجل، أكثر من مليارين ونصف مليار شهريا.

المصدر: وكالات
