ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية متقدمة

نقل موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا يوم الأربعاء عن مصدرين مطلعين أن ميتا بلاتفورمز المالكة لإنستجرام تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية لها هذا العام.
وأضاف التقرير أن الشركة أعادت إحياء مشروع ساعتها الذكية (ماليبو 2) وأن الساعة المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام ستتميز بخصائص لمتابعة الحالة الصحية ومساعد (ميتا إيه.آي) مدمج.
ووفقاً لذي إنفورميشن فقد استكشفت ميتا إطلاق ساعة ذكية قبل حوالي خمس سنوات، بما في ذلك خطط في وقت ما لإصدار نسخ مزودة بثلاث كاميرات، لكنها أوقفت المشروع عام 2022 في إطار تخفيضات أوسع في الإنفاق في وحدة رياليتي لابس التابعة لها.
وأحجمت ميتا عن التعليق على التقرير.
وتعني هذه الأنباء العودة القوية للأجهزة القابلة للارتداء، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تُقبل الشركات على إطلاق أجهزة مزودة بتقنيات حديثة مع التركيز بشكل خاص على الصحة واللياقة البدنية.