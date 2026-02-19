ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية متقدمة

نقل موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا يوم الأربعاء ​عن مصدرين مطلعين أن ميتا بلاتفورمز المالكة لإنستجرام تخطط لإطلاق أول ⁠ساعة ذكية لها هذا العام.





وأضاف ​التقرير أن الشركة ​أعادت ‌إحياء مشروع ساعتها ⁠الذكية (​ماليبو 2) وأن الساعة المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام ستتميز ‌بخصائص لمتابعة الحالة الصحية ومساعد (‌ميتا إيه.آي) مدمج.



ووفقاً لذي إنفورميشن فقد استكشفت ​ميتا إطلاق ساعة ذكية قبل حوالي خمس سنوات، بما في ذلك خطط في وقت ما لإصدار نسخ ‌مزودة بثلاث كاميرات، لكنها ​أوقفت المشروع عام 2022 في إطار تخفيضات أوسع في الإنفاق في وحدة ​رياليتي لابس ‌التابعة ⁠لها.

وأحجمت ‌ميتا عن ‌التعليق على التقرير.

وتعني هذه الأنباء العودة ⁠القوية للأجهزة القابلة للارتداء، بدعم من ​طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تُقبل الشركات على إطلاق أجهزة مزودة بتقنيات حديثة مع التركيز بشكل خاص على ​الصحة واللياقة البدنية.