أدوات جديدة للحد من الاستخدام المفرط للشاشات

أبوظبي (الاتحاد)

تصاعدت ظاهرة إدمان الهواتف الذكية، خاصة بين فئة الشباب، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تأثيرها على الصحة النفسية والإنتاجية ونمط الحياة بشكل عام. ونتيجة لذلك، بدأ كثيرون في البحث عن حلول عملية تساعدهم على تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات واستعادة توازنهم اليومي.

جهاز "بريك".. حل تقني للحد من الاستخدام المفرط

بحسب تقرير نشرته مجلة The Economist، برز جهاز صغير يُدعى "بريك" كأحد أبرز الحلول المبتكرة في هذا المجال، حيث حظي باهتمام واسع بين الشباب بعد إثبات فعاليته في تقليص وقت استخدام الهواتف الذكية.

يتكوّن الجهاز من مكعب رمادي صغير بحجم علبة سماعات الهاتف، ويبلغ سعره نحو 59 دولارًا أميركيًا. وتشير التقارير إلى أنه يساعد المستخدمين على تقليل وقت استخدامهم اليومي للهاتف بمعدل يصل إلى ثلاث ساعات.

آلية عمل جهاز "بريك"

تعتمد طريقة استخدام الجهاز على اختيار التطبيقات التي يرغب المستخدم في تعطيلها مؤقتًا، ثم لمس الهاتف بالجهاز لتفعيل الحظر على هذه التطبيقات. وبذلك يصبح الوصول إليها غير ممكن، ما يدفع المستخدم إلى الابتعاد عنها وتقليل الوقت المخصص للتصفح والاستخدام غير الضروري.

وقد لاقى الجهاز رواجًا خاصًا بين الفئة العمرية من 20 إلى 35 عامًا. ووفقًا لإحصائيات شركة Sensor Tower، سجّل التطبيق المرافق للجهاز زيادة بنسبة 600% في عدد مرات تحميله خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى نحو 170 ألف تنزيل.

تنامي الوعي بمخاطر الإدمان الرقمي

يعكس الانتشار السريع لهذه الأدوات تزايد وعي الشباب بمخاطر الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، وحرصهم على تبنّي عادات رقمية أكثر صحة وتوازنًا.

تطبيقات تساعد على تقليل استخدام الهاتف

لم يقتصر الأمر على الأجهزة الذكية، بل ظهرت أيضًا تطبيقات متخصصة تهدف إلى الحد من التفاعل المفرط مع الهواتف.

تطبيق "أوبال"

يُعد تطبيق "أوبال" من بين أبرز هذه التطبيقات، حيث أعلن أنه ساعد مستخدميه على الابتعاد عن هواتفهم لأكثر من 200 مليون ساعة منذ إطلاقه عام 2020.

تطبيق "Forest"

كما برز تطبيق Forest، الذي يعتمد على فكرة تحفيزية مبتكرة؛ إذ يكافئ المستخدمين على بقائهم بعيدًا عن هواتفهم من خلال تنمية شجرة افتراضية، وفي حال المحافظة عليها، تقوم الشركة بزراعة شتلة حقيقية في أفريقيا، ما يمنح المستخدم دافعًا بيئيًا وإنسانيًا إضافيًا.

العودة إلى الهواتف البسيطة

إلى جانب الحلول التقنية، ظهر توجه متزايد نحو الاستغناء عن الهواتف الذكية بالكامل، والعودة إلى استخدام الهواتف التقليدية غير المزودة بشاشات لمس. فبعد أن كانت هذه الأجهزة تُعد خيارًا لكبار السن، أصبحت اليوم رمزًا للبساطة، ووسيلة لمن يسعون إلى تقليل المشتتات الرقمية والتركيز على التواصل المباشر ونمط حياة أكثر هدوءًا.

