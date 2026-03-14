السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الصين تعتزم تعزيز الإطار القانوني حول الذكاء الاصطناعي

الصين تعتزم تعزيز الإطار القانوني حول الذكاء الاصطناعي
14 مارس 2026 10:32

أعلنت وزيرة العدل الصينية خه رونغ، أن بلادها ستسّرع دراسة التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، إضافة إلى إعداد لوائح لإدارة المجال الجوي خلال العام الجاري.

وقالت الوزيرة، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال إطار قانوني محسّن، مؤكدة ضرورة الوقاية من المخاطر المحتملة وضمان تحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

وأضافت رداً على سؤال من وسائل الإعلام عقب اختتام اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن تحسين بيئة الأعمال سيكون أيضاً جزءاً رئيساً من الجهود التشريعية لهذا العام، مشيرة إلى أن السلطات تعتزم صياغة لوائح لمعالجة عدد من القضايا، مثل الحمائية المحلية والعوائق غير المبررة أمام دخول السوق، والمنافسة الاستنزافية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية الصين الرامية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المستقبلية وتعزيز موقعها كقوة رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.

المصدر: وام
الصين
الذكاء الاصطناعي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©