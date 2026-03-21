السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه.آي" ستعرض إعلانات على "تشات جي.بي.تي"

تشات جي بي تي
21 مارس 2026 22:37

قال متحدث باسم شركة "أوبن إيه.آي" للذكاء الاصطناعي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة ستبدأ في عرض إعلانات لجميع مستخدمي النسختين المجانية و"جو" ⁠من روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي" في الولايات المتحدة خلال ​الأسابيع المقبلة.
ودمجت "أوبن إيه.آي" منصة "كريتيو"، المتخصصة في تكنولوجيا الإعلانات، في برنامجها التجريبي للإعلانات الخاص بالإصدارين المجاني و"جو" ‌من "تشات جب.بي.تي" في الولايات ‌المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته "كريتيو" في بيان صدر في وقت سابق ​من هذا الشهر.
وذكر تقرير لموقع "ذي إنفورميشن" أن "كريتيو" تحث المعلنين على الالتزام بإنفاق ما بين 50 و100 ألف دولار أميركي.
وأضاف ‌الموقع أن "أوبن ​إيه.آي" نصحت المعلنين أيضا بأن توفير المزيد من الاختلافات في نصوص الإعلانات والصور يمكن أن ​يزيد من ‌تكرار ⁠عرض ‌الإعلانات ويحسن الأداء.
وذكرت تقرير إعلامي، في وقت سابق، أن "أوبن إيه.آي" تستكشف ⁠الإعلانات كمصدر جديد للإيرادات مع ارتفاع ​استخدام "تشات جي.بي.تي".
وتسعى الشركة إلى تنويع إيراداتها في ظل ارتفاع تكاليف البنية التحتية الحاسوبية وسط اشتداد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أخبار ذات صلة
المصدر: رويترز
شركة أوبن ايه آي
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©