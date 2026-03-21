"أوبن إيه.آي" ستعرض إعلانات على "تشات جي.بي.تي"

قال متحدث باسم شركة "أوبن إيه.آي" للذكاء الاصطناعي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة ستبدأ في عرض إعلانات لجميع مستخدمي النسختين المجانية و"جو" ⁠من روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي" في الولايات المتحدة خلال ​الأسابيع المقبلة.

ودمجت "أوبن إيه.آي" منصة "كريتيو"، المتخصصة في تكنولوجيا الإعلانات، في برنامجها التجريبي للإعلانات الخاص بالإصدارين المجاني و"جو" ‌من "تشات جب.بي.تي" في الولايات ‌المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته "كريتيو" في بيان صدر في وقت سابق ​من هذا الشهر.

وذكر تقرير لموقع "ذي إنفورميشن" أن "كريتيو" تحث المعلنين على الالتزام بإنفاق ما بين 50 و100 ألف دولار أميركي.

وأضاف ‌الموقع أن "أوبن ​إيه.آي" نصحت المعلنين أيضا بأن توفير المزيد من الاختلافات في نصوص الإعلانات والصور يمكن أن ​يزيد من ‌تكرار ⁠عرض ‌الإعلانات ويحسن الأداء.

وذكرت تقرير إعلامي، في وقت سابق، أن "أوبن إيه.آي" تستكشف ⁠الإعلانات كمصدر جديد للإيرادات مع ارتفاع ​استخدام "تشات جي.بي.تي".

وتسعى الشركة إلى تنويع إيراداتها في ظل ارتفاع تكاليف البنية التحتية الحاسوبية وسط اشتداد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.