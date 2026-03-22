"جوجل" تقدم طريقة جديدة لتثبيت تطبيقات "أندرويد"من مصادر خارجية

أعلنت شركة جوجل اعتزامها تسهيل تثبيت التطبيقات التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد من خارج متجر بلاي ستور للتطبيقات التابع لشركة جوجل. وذلك بعد تسوية قضيتها الطويلة مع أجهزة مكافحة الاحتكار بشأن نظام التطبيقات المتوافقة مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد مطلع هذا الشهر.

وكشفت الشركة عن تفاصيل جديدة حول إعداد "التدفق المتقدم" الذي سيتيح لمالكي أجهزة أندرويد الذكية تعطيل شرط التحقق، الذي يمنع المستخدمين من تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية.

وكانت عملاقة التكنولوجيا قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها اشتراط قيام المطورين المعتمدين بتسجيل جميع تطبيقات أندرويد لتثبيتها على أجهزة أندرويد المعتمدة. وبهذا، تهدف الشركة إلى الحد من قدرة الجهات الخارجة على القانون على نشر البرامج الضارة، وارتكاب عمليات احتيال مالي، وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين عبر تطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي ستور.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه بينما تساهم آليات الأمان الإضافية في الحد من هذه المخاطر، يرغب بعض مستخدمي أندرويد في حرية تثبيت تطبيقات غير موثوقة وتحمل المسؤولية في حال تبين أنها غير آمنة.

ومع إعداد "التدفق المتقدم" الجديد، سيتمكن المستخدمون من تعطيل هذه الحمايات الإضافية لمرة واحدة، مع الاستمرار في المساعدة على منع عمليات الاحتيال.

وتبدأ العملية بتفعيل وضع المطور في إعدادات نظام التشغيل أندرويد، وهي خطوة مصممة لمنع أي تفعيل غير مقصود أو تجاوزات "النقرة الواحدة" التي يستخدمها المحتالون غالبا في عمليات الاحتيال التي تتطلب خطوات متعددة. وتشير جوجل إلى أن المحتالين يميلون إلى استغلال الخوف لخلق شعور بالإلحاح لدى ضحاياهم. كما أنهم غالبا ما يبقون على الهاتف مع الضحية ويرشدونها خلال عملية تعطيل حماية الأمان على جهازها.