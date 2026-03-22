نظام الذكاء الاصطناعي في "ميتا" يكشف عن بيانات حساسة

الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

نظام الذكاء الاصطناعي في "ميتا" يكشف بيانات حساسة
22 مارس 2026 11:36

خرج نظام الذكاء الاصطناعي في شركة التكنولوجيا الأميركية "ميتا بلاتفورمس"، عن السيطرة، ما أدى إلى كشف بيانات حساسة خاصة بالشركة والمستخدمين لموظفين غير مصرح لهم بالوصول إليها.

وذكر تقرير الشركة حول الواقعة، أن أحد موظفي "ميتا" نشر على منتدى داخلي طلبا للمساعدة في مسألة تقنية - وهو إجراء روتيني، إلا أن مهندسا آخر طلب من نظام الذكاء الاصطناعي تحليل السؤال، فنشر النظام رداً دون استئذان المهندس قبل مشاركته.

واتضح أن نظام الذكاء الاصطناعي لم يقدم نصيحة سليمة، فقد اتخذ الموظف الذي طرح السؤال إجراءات محددة بناء على توجيهات النظام، ما أدى دون قصد إلى إتاحة كميات هائلة من بيانات الشركة والمستخدمين للمهندسين، غير المصرح لهم بالوصول إليها، لمدة ساعتين.

وصنفت "ميتا" الحادثة على أنها "خطورة من الفئة 1"، وهي ثاني أعلى مستوى خطورة في نظام الشركة الداخلي لقياس المشكلات الأمنية.

 

المصدر: وام
وكلاء الذكاء الاصطناعي
ميتا
الذكاء الاصطناعي
مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس
