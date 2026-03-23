الذكاء الاصطناعي

زوكربيرج يطوّر وكيلاً ذكياً لإدارة مهامه

مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وصورة لشعار ميتا.
23 مارس 2026 11:16

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع على المشروع قوله إن مارك ​زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا يعمل على تطوير مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدته في أداء مهامه.
وذكر ⁠التقرير أن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيساعد زوكربيرج ​في الحصول على المعلومات بشكل ​أسرع ‌من خلال استرجاع الإجابات التي كان ⁠يضطر ​عادة إلى المرور عبر عدة مستويات من الموظفين للحصول عليها.
ووفقاً للتقرير، لا يزال المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير.
وأضاف ‌التقرير أن أداة أخرى للذكاء الاصطناعي ‌تسمى "سكند برين"، والتي يمكنها فهرسة المستندات والبحث فيها لأغراض تتعلق بالمشاريع، من بين أمور ​أخرى، تكتسب زخما داخليا أيضا.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور. ولم ترد شركة ميتا على الفور على طلب للتعليق.
وأشار ‌التقرير إلى أن ​موظفي ميتا بدأوا في استخدام أدوات الوكلاء الشخصيين مثل (ماي كلو) التي يمكنها الوصول إلى سجلات الدردشة وملفات العمل والتواصل ​مع الزملاء ‌أو ⁠وكلائهم ‌نيابة عنهم.
وتعمل شركة ‌ميتا على تسريع جهودها لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع إدارات ⁠الشركة، بما في ذلك من خلال استحواذها في ​ديسمبرعلى شركة مانوس الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
