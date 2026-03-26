الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"ميتا" و"جوجل" تخسران دعوى عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على القصر

26 مارس 2026 10:49

دانت هيئة محلفين في لوس انجلوس، أمس، شركتي جوجل التابعة لألفابت وميتا قائلة إن تصميم منصتيهما يشكل خطرا على القُصر، ​وذلك في حكم تاريخي.
وألزمت هيئة المحلفين ميتا ⁠بدفع تعويضات ​4.2 مليون دولار، وجوجل 1.8 مليون دولار.
وقالت القاضية كارولاين كول في المحكمة إن هيئة ​المحلفين ربما تنظر فيما إذا كانت منتجات جوجل أو ميتا تسببتا في ضرر جسدي للمدعية أو ما إذا كانت الشركتان تجاهلتا صحة المستخدمين الآخرين.

أخبار ذات صلة
نظام الذكاء الاصطناعي في «ميتا بلاتفورمس» يكشف بيانات خاصة بالشركة
نظام الذكاء الاصطناعي في "ميتا" يكشف عن بيانات حساسة

وتتعلق القضية بامرأة تبلغ من العمر 20 عاما قالت إنها صارت مدمنة لمنصة يوتيوب التابعة لجوجل ‌وإنستجرام التابعة لميتا في سن مبكرة ​بسبب تصميمهما الجذاب. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن جوجل وميتا لم تحذرا من مخاطر التطبيقين.
وقال متحدث باسم ميتا إن ⁠الشركة ترفض الحكم وإن محاميها "يقيمون خياراتنا القانونية".
وقال متحدث باسم ​جوجل إن الشركة ستطعن على الحكم الصادر اليوم. وركزت الدعوى في لوس انجلوس على تصميم المنصة وليس محتواها.
وكانت سناب وتيك توك مدعى عليهما أيضا في هذه القضية لكنهما توصلتا إلى تسوية مع ​المدعية قبل بدء المحاكمة، ولم يُكشف عن شروط الاتفاقين.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
اليوم 17:58
ياس مول
الترفيه
مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي
اليوم 17:52
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
اليوم 17:50
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الأخبار العالمية
نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين
اليوم 17:45
علوان والنعيمات أبرز الغائبين عن وديتي الأردن أمام كوستاريكا ونيجيريا
الرياضة
علوان والنعيمات أبرز الغائبين عن وديتي الأردن أمام كوستاريكا ونيجيريا
اليوم 17:45
