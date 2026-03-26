"ميتا" و"جوجل" تخسران دعوى عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على القصر

دانت هيئة محلفين في لوس انجلوس، أمس، شركتي جوجل التابعة لألفابت وميتا قائلة إن تصميم منصتيهما يشكل خطرا على القُصر، ​وذلك في حكم تاريخي.

وألزمت هيئة المحلفين ميتا ⁠بدفع تعويضات ​4.2 مليون دولار، وجوجل 1.8 مليون دولار.

وقالت القاضية كارولاين كول في المحكمة إن هيئة ​المحلفين ربما تنظر فيما إذا كانت منتجات جوجل أو ميتا تسببتا في ضرر جسدي للمدعية أو ما إذا كانت الشركتان تجاهلتا صحة المستخدمين الآخرين.

وتتعلق القضية بامرأة تبلغ من العمر 20 عاما قالت إنها صارت مدمنة لمنصة يوتيوب التابعة لجوجل ‌وإنستجرام التابعة لميتا في سن مبكرة ​بسبب تصميمهما الجذاب. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن جوجل وميتا لم تحذرا من مخاطر التطبيقين.

وقال متحدث باسم ميتا إن ⁠الشركة ترفض الحكم وإن محاميها "يقيمون خياراتنا القانونية".

وقال متحدث باسم ​جوجل إن الشركة ستطعن على الحكم الصادر اليوم. وركزت الدعوى في لوس انجلوس على تصميم المنصة وليس محتواها.

وكانت سناب وتيك توك مدعى عليهما أيضا في هذه القضية لكنهما توصلتا إلى تسوية مع ​المدعية قبل بدء المحاكمة، ولم يُكشف عن شروط الاتفاقين.



