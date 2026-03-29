"أبل" تضيف 100 مقياس جديد إلى منصة خدمة المطورين

كشفت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية العملاقة أبل عن تحديث مهم لمنصة خدمة مطوري التطبيقات التابعة لها المعروفة باسم آب ستور كونكت والتي تتيح للمطورون نشر تطبيقاتهم وإدارتها ومتابعة أدائها عبر منصات الشركة.

تضيف هذه التحديثات أكثر من 100 مقياس جديد للتتبع في مجالات مثل تحقيق الدخل وبيانات الاشتراكات، بالإضافة إلى مقاييس أخرى مصممة لمساعدة المطورين على فهم أداء عمليات الشراء داخل التطبيق بشكل أفضل، ومدى فعالية عروضهم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى وجود العديد من المنصات الخارجية التي توفر للمطورين لمحة عن أداء التطبيقات الخاصة بهم، بما في ذلك منصات تحليل بيانات التطبيقات الشاملة، مثل سينسور تاور وآب فيجرز، بالإضافة إلى منصات مخصصة لمطوري تطبيقات الاشتراكات، مثل ريفينو كات. مع ذلك، تكمن ميزة مقاييس آب ستور كونكت الجديدة في أنها الوحيدة التي تستند إلى بيانات أبل الخاصة بأداء التطبيقات التي يطرحها المطورون على متجر آب ستور، وليس إلى تقديرات كما تفعل المنصات الأخرى غالبا.

ومن بين الخصائص التي أضافتها أبل إلى المنصة تقارير اشتراك جديدة يمكن تصديرها عبر واجهة برمجة التطبيقات (أيه.آي.آي)، مما يتيح للمطورين تحليل أداء تطبيقاتهم حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، أو استيراد بيانات أبل إلى أنظمتهم.

كما سيتمكن المطورون من معرفة المزيد عن مستخدميهم من خلال تحليل سلوكهم فيما يتعلق بعوامل مثل تاريخ التنزيل، والمصدر، وتاريخ بدء العرض، وغيرها. وبذلك، سيتمكن المطورون من معرفة كيفية تفاعل مجموعة معينة من المستخدمين مع التطبيق خلال فترة زمنية محددة، مثل مقارنة مدى انتشار التطبيق في منطقة معينة مقارنة بمنطقة أخرى على سبيل المثال.

كما توجد أيضا معايير جديدة لمقارنة الأداء بين المجموعات، تتيح للمطورين مقارنة أدائهم بأداء منافسيهم في تحويل التنزيلات إلى عمليات شراء، والعائد لكل تنزيل.

وتشير أبل إلى أنها تستخدم بيانات مجمعة من مجموعات المستخدمين لحماية خصوصية المستخدمين، وتستفيد من تقنيات خصوصية تفاضلية أخرى لحماية أداء كل مطور على حدة.