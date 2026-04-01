"سبيس إكس" تقدم طلباً أولياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام

قال مصدران مطلعان إن شركة استكشاف الفضاء سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، قدمت طلبا أوليا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي على الإطلاق وتحويل إيلون ماسك ليكون أول تريليونير في العالم.

ومن المتوقع أن يكون طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام أحد أكبر أحداث بورصة وول ستريت لهذا العام، حيث تتنافس العديد من البنوك الاستثمارية لإدارة عملية الطرح بهدف جمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل طموحات إيلون ماسك التي تشمل إنشاء قاعدة على سطح القمر، ووضع مراكز بيانات بحجم عدة ملاعب كرة قدم في الفضاء، وربما إرسال إنسان إلى المريخ في يوم من الأيام.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولين بالتحدث علنًا عن عملية التسجيل السرية لدى هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية.

ولم ترد سبيس إكس على طلب التعليق.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن الحصيلة التي تستهدفها سبيس إكس من عملية الطرح، لكن الأرقام المتداولة تبلغ حوالي 75 مليار دولار. ومن المحتمل أن تقيم عملية الطرح المحتملة في يونيو، الشركة الأميركية بنحو 5ر1 تريليون دولار، بما يعادل نحو ضعف قيمة الشركة في ديسمبر الماضي عندما باع بعض مساهميها حصصهم، وفقا لشركة بيتشبوك للأبحاث.