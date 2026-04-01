الذكاء الاصطناعي

"سبيس إكس" تقدم طلباً أولياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام

«سبيس إكس»
1 ابريل 2026 23:01

قال مصدران مطلعان إن شركة استكشاف الفضاء سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، قدمت طلبا أوليا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي على الإطلاق وتحويل إيلون ماسك ليكون أول تريليونير في العالم.

ومن المتوقع أن يكون طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام أحد أكبر أحداث بورصة وول ستريت لهذا العام، حيث تتنافس العديد من البنوك الاستثمارية لإدارة عملية الطرح بهدف جمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل طموحات إيلون ماسك التي تشمل إنشاء قاعدة على سطح القمر، ووضع مراكز بيانات بحجم عدة ملاعب كرة قدم في الفضاء، وربما إرسال إنسان إلى المريخ في يوم من الأيام.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولين بالتحدث علنًا عن عملية التسجيل السرية لدى هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق القمر الصناعي «الشارقة سات 2»
ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي

ولم ترد سبيس إكس  على طلب التعليق.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن الحصيلة التي تستهدفها سبيس إكس من عملية الطرح، لكن الأرقام المتداولة تبلغ حوالي 75 مليار دولار. ومن المحتمل أن تقيم عملية الطرح المحتملة في يونيو، الشركة الأميركية بنحو 5ر1 تريليون دولار، بما يعادل نحو ضعف  قيمة الشركة في ديسمبر الماضي عندما باع بعض مساهميها حصصهم، وفقا لشركة بيتشبوك للأبحاث.

 

المصدر: وكالات
سبيس إكس
إيلون ماسك
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
