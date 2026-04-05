"مايكروسوفت ايه.آي" تطرح 3 نماذج ذكاء اصطناعي أساسية جديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت أيه.آي لأبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لعملاق التكنولوجيا والبرمجيات الأميركي مايكروسوفت عن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي قادرة على توليد النصوص والصوت والصور. وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إطلاق هذه النماذج يشير إلى استمرار مايكروسوفت في تطوير مجموعة نماذجها الخاصة متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي، ومنافسة مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى، على الرغم من ارتباطها بشركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.

يقوم نموذج إم.أيه.آي- ترانسكرايب1- بتحويل الكلام إلى نصوص بـ 25 لغة مختلفة، وهو أسرع بمعدل 5ر2 مرة من خدمة أزور فاست المماثلة من مايكروسوفت، وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة.

أما نموذج إم.أيه.آي- فويس1- فيقوم بتوليد الصوت، حيث يتيح للمستخدمين توليد 60 ثانية من الصوت خلال ثانية واحدة، كما يتيح لهم إنشاء صوت مخصص.

بينما يتيح نموذج إم.أيه.آي-إيمدج2- توليد الفيديوهات بالأوامر النصية البسيطة. تم إطلاق النموذج إم.أيه.آي-إيمدج2- في الأصل على منصة إم.أيه.آي-بلاي جراوند، المخصصة لاختبار نماذج اللغة الكبيرة، في 19 مارس الماضي، في حين يتم توفير النماذج الثلاثة الجديدة من مايكروسوفت معا على منصة مايكروسوفت فاندري.

كما يوجد النموذج إم.أيه.آي- ترانسكرايب على منصة إم.أيه.آي بلاي جراوند. وهذه النماذج تم تطويرها من قبل فريق إم.أيه.آي سوبر إنتيليجانس التابع لشركة مايكروسوفت، وهو فريق بحثي في مجال الذكاء الاصطناعي.