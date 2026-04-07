"سامسونج" تحقق نتائج أولية قوية في الربع الأول

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس، تحقيق نتائج اولية قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو سنوي قوي لكل أرباح التشغيل والمبيعات.

بلغت أرباح تشغيل سامسونج خلال الربع الأول 20ر57 تريليون وون، مقابل 69ر6 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت مبيعات الشركة ربع السنوية 133 تريليون وون مقابل 14ر79 تريليون وون خلال الربع الأول من 2025، بزيادة نسبتها 06ر68% سنويا.

ومن المقرر نشر النتائج النهائية للربع الأول من العام في وقت لاحق من الشهر الحالي.