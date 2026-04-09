"ميتا" الأميركية تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "ميتا" الأميركية لوسائل التواصل الاجتماعي، عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، يعتبر الأول منذ عملية إعادة الهيكلة الشاملة لقطاع الذكاء الاصطناعي داخل المجموعة.

ويخلف النموذج الجديد "Muse Spark" نموذج "Llama 4"، وهو آخر نموذج طرحته المجموعة، في أبريل 2025. وقد صمم هذا النموذج الجديد بالدرجة الأولى لمنتجات المجموعة، لا سيما تطبيق "Meta AI"، بالإضافة إلى فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وماسنجر، والنظارات الذكية.

ووفقاً لشركة "ميتا"، تم تصميم نموذج "Muse Spark" ليكون "صغيراً وسريعاً، لكنه قادر على التفكير المنطقي بما يكفي للإجابة على أسئلة في العلوم والرياضيات والصحة، ويشكل قاعدة تطوير للإصدارات المستقبلية الأكثر قوة. ويتعلق الأمر بنموذج متعدد الوسائط، حيث يمكنه تحليل النصوص والصور للاستجابة للطلبات.

و يتمتع "Muse Spark" أيضاً بالقدرة على التحرير باللغات البرمجية، مما يتيح للمستخدم إنشاء موقع إلكتروني أو لعبة فيديو بسيطة دون إتقان لغات البرمجة.