لأول مرة.. "جيميني" يقدّم محاكاة ثلاثية الأبعاد تفاعلية

أطلقت شركة جوجل تحديثاً جديداً لروبوت الذكاء الاصطناعي "جيمني Gemini"، يتيح إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وعرض محاكاة ديناميكية.



وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين تدوير النماذج المولدة وضبط عناصرها عبر أشرطة تحكم، أو إدخال قيم مختلفة لتغيير سلوك المحاكاة لحظياً، كما يمكن تكبير النموذج والتفاعل معه من زوايا متعددة، مما يعزز فهم المفاهيم العلمية المعقدة.





ويستطيع الذكاء الاصطناعي وفق المميزات المتقدمة للمحاكاة الحية تحويل البيانات التقنية وملفات المستندات إلى واجهات بصرية وتطبيقات مصغرة فيما يقوم النموذج بمهام البرمجة والتصميم.





وقالت جوجل إن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى هذه الميزة عبر اختيار نموذج "Pro" من شريط الإدخال، ثم طلب إنشاء محاكاة أو نموذج تفاعلي، يلي ذلك الضغط على خيار "عرض التصور" في الرد.

ويأتي هذا التحديث ضمن سباق متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج اللغوية وتحويلها إلى أدوات تعليمية تفاعلية تتجاوز النصوص التقليدية، وتوفر تجارب عملية تدعم الفهم، خاصة في الأوساط التعليمية والأكاديمية.