"تشات جي بي تي" يطرح اشتراكاً جديداً بـ100 دولار ويشعل المنافسة

أعلنت "أوبن إيه آي" عن إطلاق خطة اشتراك جديدة لخدمة "تشات جي بي تي" بسعر 100 دولار شهرياً، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين المتقدمين، خصوصاً المطورين الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية.

ويأتي هذا الاشتراك الجديد ليملأ الفجوة بين خطة "بلس" البالغة 20 دولاراً والخطة الأعلى التي تصل إلى 200 دولار شهرياً، حيث تسعى الشركة إلى تقديم توازن أفضل بين السعر والأداء، خاصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قدرات أكبر دون الوصول إلى أعلى فئة سعرية.





وتركّز "أوبن إيه آي" في خطتها الجديدة على تعزيز استخدام أداة البرمجة Codex، إذ توفر سعة استخدام أكبر بخمس مرات مقارنة بخطة "بلس"، ما يمنح المستخدمين قدرة أعلى على إنجاز المهام البرمجية خلال جلسات العمل المكثفة أو المشاريع متعددة المهام.



ووفقاً لموقع " تك كرانش" تأتي هذه الخطوة أيضاً في سياق منافسة مباشرة مع شركة أنثروبيك، التي تقدم خطة مماثلة لخدمة "كلاود" بنفس السعر. وتسعى "أوبن إيه آي" من خلال هذا الطرح إلى إبراز تفوق أدواتها من حيث الكفاءة والقيمة مقابل التكلفة، خاصة في الاستخدامات العملية للمطورين.





في الوقت نفسه، كشفت الشركة عن نمو متسارع في استخدام Codex، حيث يعتمد عليه أكثر من 3 ملايين مستخدم أسبوعيًا حول العالم، مع زيادة ملحوظة في معدلات الاستخدام خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم المزايا التي تقدمها الخطة الجديدة، أكدت "أوبن إيه آي" أن جميع الاشتراكات لا تزال تعتمد على حدود استخدام محددة، تختلف باختلاف الفئة، مع توفير مستويات أعلى من السعة في الخطط الأعلى سعراً.



تعكس هذه الخطوة مرحلة جديدة من التنافس في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التطور التقني وحده كافياً، بل أصبح تقديم قيمة حقيقية للمستخدمين عاملاً حاسماً في كسب السباق.