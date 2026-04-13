الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"سبيس إكس" تطلق بنجاح سفينة "سيغنوس" إلى محطة الفضاء الدولية

13 ابريل 2026 10:32

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، بنجاح سفينة الشحن الضخمة "سيغنوس إكس إل" محملة بأكثر من خمسة أطنان من المعدات الموجهة لرواد محطة الفضاء الدولية. وأفاد بيان للمؤسسة بأن صاروخ "فالكون 9" التابع لها، انطلق من محطة "كيب كانافيرال" الفضائية بولاية فلوريدا في تمام الساعة السابعة و41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حاملا مركبة الشحن والإمدادات باتجاه محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن هذه المهمة، التي تحمل اسم" NG-24"، تندرج ضمن الرحلة الرابعة والعشرين التي تنفذها الشركة.

ومن المرتقب أن تصل السفينة إلى وجهتها اليوم الاثنين ، ليتم التقاطها باستخدام الذراع الروبوتية للمحطة.

وتهدف هذه الحمولة الضخمة، التي يناهز وزنها 4990 كيلوغراما بفضل تصميم المركبة الجديد الأكبر حجما بـ 20 في المائة مقارنة بالنسخ السابقة، إلى دعم مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية المتقدمة في بيئة الجاذبية الصغرى. 

