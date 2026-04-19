الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"ديب إل" تطور أدوات جديدة للترجمة الصوتية الفورية

"ديب إل" تطور أدوات جديدة للترجمة الصوتية الفورية
19 ابريل 2026 16:12

أطلقت شركة ديب إل لأدوات الترجمة الرقمية، مجموعة برامج جديدة للترجمة الصوتية الفورية التي تغطي مجموعة استخدامات متنوعة مثل الاجتماعات، والمحادثات عبر الهاتف المحمول والويب، والمحادثات الجماعية للعاملين في المكاتب الأمامية من خلال تطبيقات مخصصة. كما تطلق الشركة واجهة برمجة تطبيقات (أيه.بي.آي) تتيج للمطورين الخارجيين والشركات تطوير أدوات خاصة بها لتلبية استخدامات محددة مثل مراكز الاتصال اعتمادا على تقنية ديب إل.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جاريك كوتيلوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ديب إل، "بعد سنوات طويلة من العمل في مجال الترجمة النصية، كان الانتقال إلى الترجمة الصوتية خطوة طبيعية بالنسبة لنا. لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال ترجمة النصوص والوثائق، لكننا كنا نعتقد أنه لا لدينا يوجد منتج متميز للترجمة الصوتية الفورية"، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه تطوير أداوات للترجمة الصوتية الفورية تتركز في كيفية  تحقيق التوازن بين تقليل زمن الرد - أي التأخير بين حديث المتحدث وتشغيل صوت الترجمة - من ناحية والحفاظ على دقة الترجمة من ناحية أخرى.

 وتطلق شركة  ديب إل  أدوات يتم استخدامها في منصات مؤتمرات الفيديو والمحادثة الجماعية عبر الإنترنت مثل زوم ومايكروسوفت تيمز، حيث يمكن للمستخدمين سماع الترجمة الفورية أثناء حديث الآخرين بلغاتهم الأصلية، أو قراءة النص المترجم مكتوبا على الشاشة. وهذا البرنامج متاحا حاليا على نطاق محدود، حيث تدعو الشركة المؤسسات الأخرى للانضمام إلى قائمة الانتظار. كما تُقدم الشركة تطبيقا لترجمة المحادثات عبر الهاتف المحمول والويب.

كما تتيح ديب إل للمستخدمين الاشتراك في محادثات جماعية أثناء الأنشطة  مثل الدورات التدريبية وورش العمل، حيث يمكن للمشاركين الانضمام إلى المحادثة عبر رمز الاستجابة السريعة  (كيو آر كود).

وأوضحت ديب إل  أن تقنية الترجمة الصوتية الخاصة بها قادرة على التعلم والتكيف مع المفردات المخصصة، مثل المصطلحات الخاصة بالقطاعات وأسماء الشركات والأفراد.

وقال كوتيلوفسكي إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مفهوم خدمة العملاء في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن أداة الترجمة تساعد الشركات على تقديم الدعم بلغات يصعب الحصول على موظفين يتحدثون بها لتوظيفهم في خدمة العملاء سواء نظرا لقلة المتاح من هذه الكوادر أو ارتفاع تكلفة الاستعانة بها.

المصدر: وكالات
الترجمة
الذكاء الاصطناعي
