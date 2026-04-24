ما الذي ستخسره إذا تسوّق الذكاء الاصطناعي بدلاً منك؟

تتسابق كبرى منصات البيع بالتجزئة والمراكز التجارية في الولايات المتحدة على أتمتة قرارات الشراء عبر الذكاء الاصطناعي، في تحول جذري يُعيد رسم ملامح التسوق اليومي.

وبات بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي البحث عن المنتجات وتوصيتها وإتمام عمليات الشراء نيابةً عن المستخدمين.

تحفظات وأخطاء

كشف استطلاع أجرته شركة Bain & Company أن معظم المستهلكين يرفضون السماح للذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء باستقلالية تامة.

ويعود هذا التحفظ جزئياً إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية ورغبة المستهلكين في السيطرة على قراراتهم الشرائية.

وأثبتت دراسة أن المستخدمين يتعمدون أحياناً اختيار خيارات لا تتوافق مع رغباتهم الحقيقية، حين يعلمون أن الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بقراراتهم، وذلك رفضاً للشعور بأنهم متوقعون ومسيّرون.

ورصدت وسائل إعلام من بينها "وول ستريت جورنال" أخطاء شراء لافتة، من بينها آلة بيع ذكية اتخذت قرارات أدت إلى خسائر مالية، إذ اشترت سمكة حية لتخزينها بين منتجاتها، وروبوت آخر استغرق 45 ثانية كاملة لإضافة بيض إلى عربة تسوق.



أدوات للبيع لا للمساعدة

بيّنت الأبحاث أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لم يُصمَّموا للمساعدة فحسب، بل للتأثير في قرارات الشراء وزيادة الإنفاق، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع "إندبندنت" البريطاني.

وتروّج منصة Salesforce لوكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على "البيع الإضافي بسهولة"، فيما تُفيد Mastercard بأن مساعدها الذكي Shopping Muse يُحقق معدلات إتمام شراء أعلى بـ 15 إلى 20% مقارنةً بالبحث التقليدي.

وتتسارع الشركات في دمج هذه الأدوات، من تطبيق Rufus التابع لأمازون ودعم عملاء وولمارت إلى عربات التسوق الذكية في محلات البقالة.

ما يخسره المستهلك

تتمتع هذه الأدوات بمزايا لا يُنكرها الباحثون؛ إذ تستطيع مسح آلاف المنتجات ومقارنة الأسعار وتتبع الخصومات وقراءة شروط الخدمة.

غير أن دراسات نفسية تُشير إلى خسائر خفية، أبرزها افتقاد متعة الترقب بين اختيار المنتج واستلامه، وهي مرحلة تُولّد سعادة حقيقية أحياناً تفوق المنتج ذاته.

كما تُشير الدراسات إلى أن قرارات الشراء ترتبط بهوية المستهلك وقيمه، إذ يختار كثيرون منتجات تراعي حقوق العمال أو صديقة للبيئة تعبيراً عن مواقفهم. فضلاً عن البُعد الاجتماعي للتسوق من تصفح المحلات مع الأصدقاء إلى اختيار الهدايا بعناية، وهي تجارب قد تفقد قيمتها الإنسانية حين يتولاها الذكاء الاصطناعي.



نحو تنظيم واضح

تتشكل النقاشات التنظيمية حول الشفافية؛ إذ اقترح الاتحاد الأوروبي إطاراً للإفصاح عن آليات اتخاذ القرار الآلي وإن تأخر تطبيقه، فيما يدرس المشرعون في الكونغرس الأميركي مشاريع قوانين تُلزم الشركات بالإفصاح عن طريقة تدريب نماذجها الذكية.

وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه الأدوات ستُصمَّم وتُنظَّم لخدمة مصالح المستهلكين أم لتعظيم أرباح الشركات.



أمجد الأمين (أبوظبي)