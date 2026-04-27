"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

تقدم شركة ديب سيك الصينية للمطورين خصما بنسبة 75 ​بالمئة على نموذج الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه في الآونة الأخيرة (ديب ⁠سيك-في4-برو) وذلك حتى الخامس من مايو.

وخفضت الشركة أسعار ​عمليات ‌الوصول إلى ذاكرة ⁠التخزين ​المؤقتة للإدخال عبر مجموعة واجهات برمجة تطبيقات ديب سيك بالكامل إلى عشرة بالمئة من ‌السعر الأصلي، وفقا لما ذكرته في ‌منشور على إكس.

وأطلقت ديب سيك يوم الجمعة نسخة تجريبية ​من نموذجها (في4)، والذي تم تكييفه مع تقنية رقائق هواوي.

يأتي (في4) على نسختين: نسخة (برو) الأقوى والأغلى ثمنا ونسخة (فلاش) ‌الأخف والأرخص ثمنا.

وقالت ​ديب سيك إن إصدار برو يتفوق على النماذج مفتوحة المصدر الأخرى في معايير ​المعرفة ‌العالمية، ⁠ويأتي ‌في المرتبة ‌الثانية بعد نموذج جيميناي-برو-3.1 مغلق المصدر من جوجل.

ووفقا ⁠للشركة الصينية الناشئة، فإن طرازات (في4) ​مناسبة بشكل خاص لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم تنفيذ مهام أكثر تعقيدا من روبوتات الدردشة ولكنهم يتطلبون ​قوة حوسبة أكبر.