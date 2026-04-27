"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

تقدم شركة ديب سيك الصينية للمطورين خصما بنسبة 75 بالمئة على نموذج الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه في الآونة الأخيرة (ديب سيك-في4-برو) وذلك حتى الخامس من مايو.
وخفضت الشركة أسعار عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقتة للإدخال عبر مجموعة واجهات برمجة تطبيقات ديب سيك بالكامل إلى عشرة بالمئة من السعر الأصلي، وفقا لما ذكرته في منشور على إكس.
وأطلقت ديب سيك يوم الجمعة نسخة تجريبية من نموذجها (في4)، والذي تم تكييفه مع تقنية رقائق هواوي.
يأتي (في4) على نسختين: نسخة (برو) الأقوى والأغلى ثمنا ونسخة (فلاش) الأخف والأرخص ثمنا.
وقالت ديب سيك إن إصدار برو يتفوق على النماذج مفتوحة المصدر الأخرى في معايير المعرفة العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد نموذج جيميناي-برو-3.1 مغلق المصدر من جوجل.
ووفقا للشركة الصينية الناشئة، فإن طرازات (في4) مناسبة بشكل خاص لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم تنفيذ مهام أكثر تعقيدا من روبوتات الدردشة ولكنهم يتطلبون قوة حوسبة أكبر.