الذكاء الاصطناعي

"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

شعار "ديب سيك"
27 ابريل 2026 14:23

تقدم شركة ديب سيك الصينية للمطورين خصما بنسبة 75 ​بالمئة على نموذج الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه في الآونة الأخيرة (ديب ⁠سيك-في4-برو) وذلك حتى الخامس من مايو.
وخفضت الشركة أسعار ​عمليات ‌الوصول إلى ذاكرة ⁠التخزين ​المؤقتة للإدخال عبر مجموعة واجهات برمجة تطبيقات ديب سيك بالكامل إلى عشرة بالمئة من ‌السعر الأصلي، وفقا لما ذكرته في ‌منشور على إكس.
وأطلقت ديب سيك يوم الجمعة نسخة تجريبية ​من نموذجها (في4)، والذي تم تكييفه مع تقنية رقائق هواوي.
يأتي (في4) على نسختين: نسخة (برو) الأقوى والأغلى ثمنا ونسخة (فلاش) ‌الأخف والأرخص ثمنا.
وقالت ​ديب سيك إن إصدار برو يتفوق على النماذج مفتوحة المصدر الأخرى في معايير ​المعرفة ‌العالمية، ⁠ويأتي ‌في المرتبة ‌الثانية بعد نموذج جيميناي-برو-3.1 مغلق المصدر من جوجل.
ووفقا ⁠للشركة الصينية الناشئة، فإن طرازات (في4) ​مناسبة بشكل خاص لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم تنفيذ مهام أكثر تعقيدا من روبوتات الدردشة ولكنهم يتطلبون ​قوة حوسبة أكبر.

أخبار ذات صلة
مبادرات استباقية ذكية تعزز ريادة دبي العالمية في جودة الطرق والتنقل المستدام
تطبيق ذكاء اصطناعي جديد يتصفح الإنترنت ومنصات التواصل بدلاً من المستخدم
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
جمال المشرخ
علوم الدار
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي
اليوم 14:41
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يطور تطبيقاً جديداً يتيح التحقق من عمر المستخدم
اليوم 14:34
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
الرياضة
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
اليوم 14:30
لحطة اعتقال مطلق النار
الأخبار العالمية
مهاجم حفل حضره ترامب يمثل اليوم أمام القضاء
اليوم 14:26
شعار "ديب سيك"
الذكاء الاصطناعي
"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي
اليوم 14:23
