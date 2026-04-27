الذكاء الاصطناعي

اتفاق جديد يتيح لـ «أوبن إيه آي» تسويق تقنياتها السحابية خارج «مايكروسوفت»

27 ابريل 2026 23:51

أعلنت شركتا «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اليوم الاثنين، عن تعديل لشراكتهما يتيح لـ «أوبن إيه آي» مطورة «تشات جي بي تي» تقديم خدماتها عبر منصات الحوسبة السحابية المنافسة.

وبموجب الاتفاق الجديد فقدت «مايكروسوفت» حق الوصول الحصري إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ومنتجاته من شركة «أوبن إيه.آي»، في تغيير مهم من ​شأنه أن يسمح للشركة الناشئة ببيع تقنياتها عبر منصات الخدمات السحابية المنافسة، ومنها «أمازون» و«جوجل».

وستبقى منصة «أزور» المخصصة للحوسبة مِن بُعد «السحابة» والتابعة لمايكروسوفت، المنصة السحابية الرئيسية لشركة «أوبن إيه آي»، كما ستواصل منتجات أوبن إيه آي الظهور أولا على سحابة مايكروسوفت ما لم تعجز الشركة عن توفير الإمكانات المطلوبة أو تختار عدم القيام بذلك.

أخبار ذات صلة
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي دعم قرارات جراحة سرطان الرئة؟
سفارة الإمارات لدى بيرن تنظّم النسخة الثالثة من المنتدى السويسري - الإماراتي للذكاء الاصطناعي

وباتت «أوبن إيه آي» تستطيع تقديم كل منتجاتها لزبائنها على أي مزود خدمات سحابية، وهو تحول جذري عن القيود الحصرية السابقة.

وتقضي الشراكة المعدلة بأن ⁠تظل مايكروسوفت شريك الخدمات السحابية الرئيسي لأوبن إيه.آي ⁠وبحصولها ​على ترخيص ⁠استخدام حقوق الملكية الفكرية للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى 2032.

وبرزت الشركة المطورة لنظام ​ويندوز كأحد ‌الأطراف الرئيسية في سباق الذكاء ​الاصطناعي في السنوات القليلة ​الماضية بفضل رهانها المبكر ⁠ووصولها إلى التكنولوجيا التي تقدمها الشركة المطورة لبرنامج «تشات ​جي.بي.تي».

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
منتخب ألعاب القوى يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في «عربية تونس»
منتخب ألعاب القوى يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في «عربية تونس»
28 ابريل 2026
بيراميدز يطيح الأهلي ويشدد الخناق على الزمالك في الدوري المصري
الرياضة
بيراميدز يطيح الأهلي ويشدد الخناق على الزمالك في الدوري المصري
28 ابريل 2026
اتفاق جديد يتيح لـ «أوبن إيه آي» تسويق تقنياتها السحابية خارج «مايكروسوفت»
الذكاء الاصطناعي
اتفاق جديد يتيح لـ «أوبن إيه آي» تسويق تقنياتها السحابية خارج «مايكروسوفت»
اليوم 23:51
ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك
الأخبار العالمية
ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك
اليوم 23:39
عبدالله بن زايد ونائب رئيس البوندستاغ الألماني يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ونائب رئيس البوندستاغ الألماني يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
اليوم 23:24
