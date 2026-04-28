الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تبرم اتفاقاً بشأن الذكاء الاصطناعي مع البنتاجون

28 ابريل 2026 10:32

قالت صحيفة (ذا إنفورميشن) اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع إن ​شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابت أبرمت اتفاقية مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠الخاصة بها في أنشطة سرية.
وأضاف التقرير ​أن الاتفاقية تسمح للبنتاجون باستخدام ​أدوات الذكاء ‌الاصطناعي التابعة لجوجل "لأي ⁠أغراض ​حكومية قانونية"، لتنضم الشركة بذلك إلى (أوبن إيه.آي) و(إكس.إيه.آي) التابعة لإيلون ماسك في إبرام صفقات مع البنتاجون لاستخدام نماذج ‌الذكاء الاصطناعي في أنشطة سرية.
ولم تتمكن رويترز ‌بعد من التحقق من صحة ما أوردته الصحيفة. ولم ترد ألفابت ووزارة ​الدفاع الأميركية بعد على طلبات للتعليق.
ووقع البنتاجون اتفاقات تصل قيمة كل منها إلى 200 مليون دولار مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي ‌في 2025، منها أنثروبيك و(أوبن.إيه.آي) ​وجوجل.
وقال متحدث باسم جوجل بابلك سكتور، ⁠وهي الوحدة التي تتولى التعامل مع أنشطة ​الحكومة الأميركية، لصحيفة ذا إنفورميشن إن الاتفاق الجديد تعديل لعقدها القائم.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوزارة بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو ما ​يتطلب موافقة من الكونجرس.

المصدر: وكالات
