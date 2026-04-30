إنتاج البيانات في الصين يصل إلى 52.26 زيتابايت خلال 2025

قال ليو ليه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، إن بلاده أنتجت 52.26 زيتابايت من البيانات خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 27.28% على أساس سنوي.

وأضاف أثناء افتتاح قمة الصين الرقمية التاسعة في مدينة فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين، إن البيانات المولدة من قبل برمجيات الأنظمة والذكاء الاصطناعي في الصين وصلت إلى 26.92 زيتابايت خلال العام الماضي، متجاوزة لأول مرة حجم بيانات إنترنت الأشياء التي كانت تهيمن على نحو تقليدي.

وأشار ليو إلى أن القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية في البلاد مثلت أكثر من 10.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وأن تحديث البنية التحتية الرقمية يجري بوتيرة متسارعة.