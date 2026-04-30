الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سامسونج للإلكترونيات تسجل قفزة قياسية في الأرباح بالربع الأول

30 ابريل 2026 08:55

أعلنت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات، اليوم، أن صافي دخلها ارتفع بنسبة 474.3% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 47.22 تريليون وون.

وقالت الشركة في بيان، إن أرباحها التشغيلية للفترة من يناير إلى مارس بلغت 57.23 تريليون وون (38.43 ​مليار دولار)، مسجلة قفزة بنسبة 756.1% على أساس سنوي، كما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 69.2% لتصل إلى 133.87 تريليون وون في الفترة نفسها.

وتجاوزت هذه الأرباح توقعات السوق، حيث كان متوسط تقديرات المحللين لصافي الربح قد استقر عند 39.12 تريليون وون، وذلك وفقا لمسح أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس"، المتخصصة في البيانات المالية والتابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

 

