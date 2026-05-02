الذكاء الاصطناعي يساعد في إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية

طور فريق بحثي، بقيادة جامعة كونكورديا في كندا، نظامًا روبوتيًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، قادرًا على إجراء فحوص الموجات فوق الصوتية للقلب بشكل مستقل.

يقول الباحثون إن من شأن هذا النهج أن يوسع نطاق الوصول إلى تصوير القلب في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات، وتقليل إجهاد المُشغِّل، وتوحيد جودة الفحص.

نُشرت هذه الدراسة في مجلة IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics.

تعتمد فحوصات الموجات فوق الصوتية، وخاصةً للقلب، عادةً على أخصائيي التصوير المهرة لوضع المجس وضبطه بدقة. تُقدم هذه الدراسة نظامًا يستبدل الخبرة اليدوية بعامل ذكاء اصطناعي مُدرَّب على توجيه ذراع روبوتية تحمل مجس الموجات فوق الصوتية. والهدف هو إيجاد صور الموجات فوق الصوتية الصحيحة اللازمة للتشخيص تلقائيًا.

بدلًا من الاعتماد فقط على البيانات الواقعية، التي قد تكون بطيئة وصعبة الجمع، أنشأ الباحثون بيئة محاكاة واقعية للغاية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI). صُممت المحاكاة لتوليد صور موجات فوق صوتية اصطناعية تُحاكي الصور الحقيقية بدقة. يضمن هذا النهج تدريب نظام الذكاء الاصطناعي بأمان وكفاءة ضمن بيئة محاكاة قبل استخدامه على أجهزة حقيقية.

يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي تقنية التعلم العميق المعزز لتحسين حركاته بناءً على مدى قربه من صور القلب المطلوبة. ومع مرور الوقت، يتعلم النموذج كيفية ضبط موضع المجس وضغطه لإنتاج صور واضحة ومفيدة سريريًا.

عند اختباره على جهاز روبوتي مزود بنموذج تدريبي لتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، تمكن النظام من تحديد مواقع صور القلب القياسية بسرعة ودقة أكبر من المشغلين البشريين عن بُعد. وقد اتسقت هذه النتائج في التجارب المتكررة.

يقول الباحثون إنه مع إجراء المزيد من الاختبارات على مرضى حقيقيين، يمكن للنظام دعم تشخيص أمراض القلب بشكل أكثر استقلالية وعلى نطاق أوسع.

مصطفى أوفى (أبوظبي)