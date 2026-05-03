الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الصين تطلق حملة لمكافحة "القمامة الرقمية"

الصين تطلق حملة لمكافحة "القمامة الرقمية"
3 مايو 2026 09:26

أطلقت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء السيبراني حملة لمكافحة المعلومات المضللة والمحتويات الضارة المنخفضة الجودة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ،المعروفة بـ "القمامة الرقمية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الهيئة توضيحها أن الحملة ستحد من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ونشر المعلومات المضللة وانتهاك حقوق القاصرين وتشويه أو تحريف الأعمال الثقافية التقليدية الجميلة والنصوص الأدبية الكلاسيكية وغيرها من المخالفات الأخرى.

أخبار ذات صلة
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
شرطة دبي تحصد جائزة التميز الاجتماعي

كما تستهدف الحملة المحتويات منخفضة الجودة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ "القمامة الرقمية"، والتي تشير إلى المواد ذات المنطق الغامض والقيم الضارة والسرديات الثقافية المشوهة.
وستقوم الحملة أيضا بفحص النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي من حيث الامتثال للتسجيل وآليات مراجعة السلامة وأمان مجموعات بيانات تدريب النموذج.

المصدر: وام
المحتوى الرقمي
الصين
المعلومات
تكنولوجيا المعلومات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
الرياضة
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
اليوم 11:30
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
علوم الدار
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
اليوم 11:17
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
الذكاء الاصطناعي
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
اليوم 11:12
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
الرياضة
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
اليوم 11:00
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
الرياضة
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©