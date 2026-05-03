الصين تطلق حملة لمكافحة "القمامة الرقمية"

أطلقت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء السيبراني حملة لمكافحة المعلومات المضللة والمحتويات الضارة المنخفضة الجودة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ،المعروفة بـ "القمامة الرقمية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الهيئة توضيحها أن الحملة ستحد من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ونشر المعلومات المضللة وانتهاك حقوق القاصرين وتشويه أو تحريف الأعمال الثقافية التقليدية الجميلة والنصوص الأدبية الكلاسيكية وغيرها من المخالفات الأخرى.

كما تستهدف الحملة المحتويات منخفضة الجودة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ "القمامة الرقمية"، والتي تشير إلى المواد ذات المنطق الغامض والقيم الضارة والسرديات الثقافية المشوهة.

وستقوم الحملة أيضا بفحص النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي من حيث الامتثال للتسجيل وآليات مراجعة السلامة وأمان مجموعات بيانات تدريب النموذج.