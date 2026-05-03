الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تحول فكرة خزانة الملابس الرقمية في فيلم "كلوليس" إلى حقيقة

3 مايو 2026 13:15

أعلنت خدمة جوجل فوتو إضافة خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحويل  خزانة ملابس المستخدم الحقيقية إلى خزانة ملابس رقمية، حيث يمكن للمرء ابتكار أفكار جديدة لإطلاته، وتجربة كل إطلالة افتراضيا قبل الاستقرار على الإطلالة المناسبة.
وتستوحي الخدمة الفكرة من خزانة ملابس شير الافتراضية الشهيرة في فيلم "كلوليس"، حيث كانت تتصفح مختلف أزيائها لتختار ما ترتديه.

تقول جوجل إن الخاصية الجديدة ستستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة رقمية من محتويات خزانة ملابس المستخدم، بناء على قطع الملابس الموجودة في مكتبة جوجل فوتو.
ومن خلال الخدمة، سيتمكن من تصفية العناصر حسب الفئة - مثل البلوزات، والتنانير، والمجوهرات، وغيرها - ثم مزجها وتنسيقها لابتكار إطلالات مختلفة.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الهدف من فكرة خزانة الملابس الرقمية في فيلم "كلوليس" كان تسليط الضوء على حياة البطلة شير المرفهة. لذلك، سعت صناعة الأزياء والعديد من الشركات الناشئة في مجال الأزياء منذ فترة طويلة إلى إعادة ابتكار تجربة سهلة لاختيار الإطلالات. وتراهن جوجل على أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستتيح للجميع الوصول إلى أداة مماثلة، قابلة للتحسين مع مرور الوقت مع تطور التكنولوجيا.

 كما يمكن للمستخدم مشاركة أفكار تنسيق الملابس مع الأصدقاء أو حفظها رقميا، حيث يمكنه حفظ أفكار ملابس لمناسبات مختلفة، مثل السفر، والفعاليات، والمواعيد الرومانسية، والعمل، وغيرها.

كما تتيح خدمة جوجل فوتو خاصية أخرى تتيح للمستخدم تجربة الملابس افتراضيا لمعاينة الإطلالات.
وقالت جوجل إنها تعتزم إطلاق هذه الخاصية على تطبيق جوجل فوتو لنظام التشغيل أندرويد خلال الصيف الحالي ثم لنظام آي.أو.إس في وقت لاحق.

لم تكشف شركة جوجل عن تفاصيل عمل آلية الذكاء الاصطناعي في الخاصية الجديدة، لكنها أشارت إلى أنه سيتعرف على الملابس والإكسسوارات الموجودة في مكتبة المستخدم لإنشاء صور فردية.

 

