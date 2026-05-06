الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تطور مساعداً ذكياً قادراً على التصرف

"ميتا" تطور مساعداً ذكياً قادراً على التصرف
6 مايو 2026 07:41

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة ميتا بلاتفورمز تعمل على تطوير مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتميز ​بدرجة عالية من التخصيص، بهدف تنفيذ المهام اليومية لمستخدميها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقاً ⁠من المستثمرين بشأن إنفاقها المتزايد على مجال الذكاء ​الاصطناعي.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، ​إن ‌عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يعمل ⁠على ​تطوير أدوات "ذات قدرة على التصرف" وتعمل نيابة عن المستخدمين، ومنها مساعد رقمي متطور مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "ميوز سبارك".


وجاء في التقرير أن ‌مجموعة من العاملين في الشركة تعكف ‌على اختبار المساعد داخلياً، بهدف تطوير منتج مشابه لأوبن كلو. ويمكن لأوبن كلو، المملوك لشركة أوبن إيه.آي، ربط ​العديد من أدوات الأجهزة والبرمجيات والتعلم من البيانات الناتجة من خلال تدخل بشري أقل بكثير من روبوت دردشة.

أخبار ذات صلة
«زايد الدولية للبيئة» تناقش تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات
منهجيات التدريب.. جاهزية استراتيجية للمستقبل

وعلى نحو منفصل، أفادت صحيفة ذا إنفورميشن بأن ميتا تدرب ‌وكيل ذكاء اصطناعي داخلي يحمل ​الاسم الرمزي (هاتش)، مستوحى من أوبن كلو، مستهدفة إكمال الاختبارات الداخلية بحلول نهاية يونيو. وقالت الصحيفة إن ميتا تخطط لدمج ​أداة التسوق المنفصلة ‌في ⁠خدمة إنستجرام الخاصة ‌بها وتستهدف إطلاقها قبل ‌الربع الرابع من هذا العام.
ورفعت الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام توقعاتها للإنفاق الرأسمالي ​السنوي في أواخر الشهر الماضي، مما يشير إلى خطط لضخ مليارات إضافية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
أوبن أيه آي
ميتا
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
آخر الأخبار
منصور بن زايد
علوم الدار
منصور بن زايد: قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده
اليوم 09:32
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: في الذكرى الـ50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا وشهدائنا
اليوم 09:26
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الخمسين لتوحيدها
اليوم 09:19
جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
علوم الدار
جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
اليوم 09:14
الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند
الرياضة
الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند
اليوم 09:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©