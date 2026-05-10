"أوبن أيه.آي" تضيف خاصية ذكاء اصطناعي صوتي جديدة لمنصتها البرمجية

أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأميركية "أوبن أيه.آي" إضافة عدد من خصائص الذكاء الاصطناعي الصوتي إلى واجهة برمجة التطبيقات (أيه.بي.آي) الخاصة بها لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات قادرة على التحدث مع المستخدمين، وكتابة النصوص، وترجمة المحادثات.

وأشارت الشركة إلى أن خاصية "جي.بي.تي-ريال تايم2" مصممة لإنشاء محاكاة صوتية واقعية قادرة على التفاعل مع المستخدمين، إلا أنها، طوّرت، على عكس الجيل السابق "جي.بي.تي-ريال تايم 1.5"، باستخدام تقنية "جي.بي.تي 5" التي تقول "أوبن أيه.آي" إنها مصصمة للتعامل مع طلبات المستخدمين الأشد تعقيدا.

كما تطلق الشركة أيضا خاصية "جي.بي.تي ريال تايم ترانسليت" المصممة، كما يظهر من اسمها، لتقديم خدمات ترجمة فورية لمحادثات المستخدم، حيث تشمل أكثر من 70 لغة إدخال، أي اللغات التي تفهمها الخاصية، و13 لغة إخراج أي اللغات التي تتم الترجمة إليها.

كما أطلقت الشركة خاصية جديدة لتحويل الأصوات إلى نصوص باسم "جي.بي.تي ريال تايم ويسبر" والتي تتيح للمستخدم تحويل الحديث إلى نص فورا، أثناء التفاعل بين المستخدم والتطبيق.

وقالت "أوبن أيه.آي" إن هذه الخصائص تنقل الحديث المسموع المباشر من مجرد اتصال ورد بسيط إلى واجهة صوتية تستطيع فعليا القيام بالاستماع والتفكير والترجمة وتحويل الحديث إلى نص وجعل العملية

محادثة غير محدودة.