تقنية جديدة تكشف مبكرًا عن خطر الفشل القلبي

أظهرت دراسة حديثة نُشرت على موقع MedicalXpress أن توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل تخطيط القلب الكهربائي (ECG) — وهو فحص منخفض التكلفة نسبيًا — يتيح الكشف بدقة عن مؤشرات مبكرة تُنذر بفشل القلب لدى المرضى.

وقاد الدراسة باحثون من المركز الطبي لجامعة تكساس ساوثويسترن، حيث بيّنت النتائج، المنشورة في دورية JAMA Cardiology، أن تحليل تخطيط القلب المعزز بالذكاء الاصطناعي (AI-ECG) يمثل نهجًا واعدًا ومنخفض الكلفة لرصد الخلل الكامن في وظائف القلب بشكل مبكر.

وقال الدكتور أمباريش باندي، الأستاذ المشارك في الطب الباطني وأمراض القلب: «تدعم هذه النتائج اعتماد تخطيط القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي كأداة فحص عملية وقابلة للتوسع، قادرة على تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بفشل القلب، لا سيما في البيئات محدودة الموارد التي يصعب فيها الوصول إلى تخطيط صدى القلب، ما يسهم في سد فجوة حرجة في الرعاية القلبية عالميًا».

وشارك في الدراسة عدد من الباحثين، من بينهم الدكتور نيل كيشفاني، إلى جانب الدكتور برنارد ساميا، استشاري أمراض القلب في كينيا ورئيس جمعية القلب الكينية.

ويُعد فشل القلب من الأمراض المزمنة المتزايدة عالميًا، حيث يعجز القلب عن ضخ الدم بالكفاءة اللازمة لتلبية احتياجات الجسم. وتبرز حدة المشكلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نتيجة محدودية الموارد الصحية، وظهور المرض في أعمار أصغر، وارتفاع معدلات المضاعفات مقارنة بالدول المتقدمة.

وقبل الوصول إلى مرحلة الفشل القلبي، يمر العديد من المرضى بحالات تمهيدية، أبرزها ضعف الانقباض في البطين الأيسر (LVSD)، وهي حالة تقل فيها كفاءة ضخ الدم. ويُعد تخطيط صدى القلب (الإيكو) المعيار الذهبي لتشخيص هذه الحالات، إلا أن تكلفته المرتفعة تحدّ من استخدامه في الدول النامية.

وفي محاولة لتجاوز هذه التحديات، قيّم الباحثون فعالية تقنية AI-ECG، التي تعزز التخطيط الكهربائي التقليدي للقلب بخوارزميات قادرة على رصد مؤشرات مبكرة للخلل القلبي. وعلى الرغم من نجاح هذه التقنية في الدول المتقدمة، فإن استخدامها في الدول النامية ظل محدودًا.

وشملت الدراسة نحو 6,000 مريض في ثمانية مرافق صحية بكينيا، خضعوا لفحص AI-ECG، فيما أُجري تخطيط صدى القلب لـ1,444 مريضًا للتحقق من دقة النتائج.

وأظهرت النتائج أن التقنية نجحت في الكشف عن ضعف البطين الأيسر لدى 14.1% من المرضى الذين خضعوا للفحصين، مع تسجيل قيمة تنبؤية سلبية بلغت 99.1%، ما يعني دقة عالية في استبعاد الحالات السليمة. كما أظهرت حساسية مرتفعة بلغت 95.6% في اكتشاف الحالات المصابة، ونوعية جيدة بنسبة 79.4% في تحديد غير المصابين.

كما ارتبطت النتائج الإيجابية للفحص بمؤشرات أخرى لاعتلال بنية القلب، مثل تضخم البطين الأيسر واضطراب وظيفته الانبساطية.

وخلص الباحثون إلى أن تخطيط القلب المعزز بالذكاء الاصطناعي يمثل أداة فحص فعالة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، خاصة في البيئات محدودة الموارد، حيث يصعب تنفيذ برامج فحص شاملة باستخدام تقنيات أكثر تكلفة مثل تخطيط صدى القلب.

أسامة عثمان (أبوظبي)