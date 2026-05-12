الذكاء الاصطناعي

جوجل وسبيس إكس تبحثان وضع مراكز بيانات في الفضاء

12 مايو 2026 22:05

تجري شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت محادثات مع شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بشأن صفقة محتملة لإطلاق صواريخ، في إطار توجه الشركة نحو تطوير مراكز بيانات مدارية في الفضاء، في خطوة تعكس طموحاتها لتوسيع قدراتها الحوسبية خارج نطاق الأرض. كما أفادت تقارير بأن جوجل تجري محادثات موازية مع شركات أخرى متخصصة في إطلاق الصواريخ.

وتشير هذه التطورات إلى احتمال دخول شركتي جوجل وسبيس إكس في تعاون جديد، في وقت تتقاطع فيه المصالح بين شركات التكنولوجيا الكبرى ومزودي خدمات الفضاء، خصوصًا في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما أن هذه الشراكة المحتملة قد تمثل تحولًا لافتًا في علاقات ماسك مع بعض المنافسين في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة سبيس إكس.

وكان ماسك قد شارك في تأسيس شركة «أوبن إيه آي» عام 2015 بهدف موازنة نفوذ جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، عقب خلافات سابقة مع أحد مؤسسيها حول سلامة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. واليوم، تجد سبيس إكس وجوجل نفسيهما في سباق تقني متسارع نحو هدف مشترك يتمثل في نقل بنية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء.

ويُعد تطوير مراكز البيانات المدارية أحد المحركات الرئيسية لخطط الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس، نظرًا لما يتطلبه هذا المجال من استثمارات ضخمة وتعقيدات تقنية عالية.

وفي سياق متصل، كانت شركة «أنثروبيك» قد وافقت الأسبوع الماضي على استخدام كامل القدرة الحاسوبية لمنشأة «كولوسوس 1» التابعة لسبيس إكس في ممفيس، كما أبدت اهتمامًا بالتعاون في تطوير مراكز بيانات فضائية بقدرات تصل إلى عدة جيجاوات.

من جانبها، تواصل جوجل دفع جهودها في هذا المجال من خلال مشروع «صن كاتشر»، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية العاملة بالطاقة الشمسية والمزودة بوحدات معالجة «تنسور» الخاصة بها، لتشكيل سحابة ذكاء اصطناعي مدارية. وتخطط الشركة لإطلاق نموذج أولي بالشراكة مع شركة «بلانيت لابس» بحلول أوائل عام 2027.

المصدر: وكالات
