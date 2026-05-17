الذكاء الاصطناعي

"إكس" تضيف تبويباً جديداً لحفظ نشاط المستخدمين

شعار منصة "إكس"
17 مايو 2026 10:07

حولت منصة التواصل الاجتماعي إكس نفسها إلى تطبيق يتيح "حفظ المحتوى للرجوع إليه في وقت لاحق" بإطلاق تبويب جديد باسم "سجل" (هيستوري)  يجمع الإشارات المرجعية والإعجابات التي قام بها المستخدم والفيديوهات والمقالات التي شهدها  في مكان واحد لكي يسهل الرجوع إليها في وقت لاحق.

ووصف نيكيتا باير مدير الإنتاج في إكس هذه الخاصية الجديدة التي ستتاح أولا للأجهزة العاملة بنظام التشغيل آي.أو.إس، بأنها طريقة أفضل لمتابعة المحتوى المفضل للمستخدم  والعودة إلى المحتوى الذي يريد اتمام قراءته أو مشاهدته في وقت لاحق.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه مع التحديث الجديد سيتم تغيير اسم زر "الاشارات المرجعية" (بوك ماركس)  على القائمة الجانبية اليسرى لتطبيق إكس للهواتف المحمولة إلى "السجل".

وتقسم الصفحة الجديدة محتوى المستخدم المحفوظ إلى أربع علامات تبويب: الإشارات المرجعية، والإعجابات، ومقاطع الفيديو، والمقالات، مما يسهل عليه العودة إليها في أي وقت.
وفي حين يتم حفظ الإشارات المرجعية والإعجابات تلقائيا، سيتم ملء علامتا تبويب "مقاطع الفيديو" و"المقالات" بناء على ما يشاهده أو يقرأه المستخدم على إكس. ويقول بير إن قسم "السجل" سيظل سريا لا يصل إليه إلا المستخدم.

 هذه الخاصية الجديدة تجعل تطبيق إكس أقرب إلى متصفح الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين العودة إلى المحتوى الذي شاهدوه في وقت سابق، حتى إذا لم يضغطوا على زر حفظ الصفحة. كما تجمع الخاصية الجديدة الوظائف التي كانت موزعة في أماكن مختلفة داخل التطبيق، حيثُ أصبحت الإشارات المرجعية مُتاحة في القائمة الرئيسية، بينما كانت الإعجابات موجودة في تبويب منفصل ضمن ملف تعريف المستخدم.

ويقول موقع تك كرانش إن هذا التحديث  يمكن أن يمهد الطريق أمام سماح منصة إكس بنشر مقالات طويلة، والتي تسوق لها الشركة كوسيلة للشركات والمُبدعين لمشاركة المحتوى الذي يتجاوز الحد الأقصى لطول المنشور القياسي على المنصة وهو 280 حرفا.

 

المصدر: وكالات
