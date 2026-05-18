إيلون ماسك: خلال 10 سنوات سيصبح من النادر جداً أن تقود سيارتك بنفسك

قال إيلون ماسك اليوم الاثنين ​إنه يتوقع انتشار السيارات ذاتية القيادة التي لا تحتاج إلى ⁠سائق على نطاق أوسع ​في الولايات المتحدة ​في ‌وقت لاحق ⁠من ​العام الجاري.

وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة "سمارت موبيلتي" أوضح ماسك أن هناك بالفعل ‌سيارات ذاتية القيادة تعمل في ثلاث مدن بولاية ​تكساس دون وجود مراقبي سلامة، مضيفا أن هذا النموذج سيتوسع على مستوى البلاد خلال ‌العام.

وأوضح "بعد خمس سنوات ​من الآن، وبالتأكيد خلال عشر سنوات... من المرجح أن تقطع 90 ​بالمئة ‌من ⁠إجمالي ‌المسافات بواسطة ‌الذكاء الاصطناعي في سيارات ذاتية القيادة. ⁠وبالتالي، سيصبح من النادر ​جداً خلال عشر سنوات أن تقود سيارتك بنفسك".



