الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"طبيب ذكاء اصطناعي" يهيئ مرضى السرطان نفسياً

الطبيب الافتراضي يجعل مرضى السرطان أكثر استعداداً وأقل توتراً - من المصدر
22 مايو 2026 22:16

كشف بحث جديد أن مرضى السرطان الذين يتفاعلون مع طبيب افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل التوجه إلى لقاء طبيبهم الحقيقي يشعرون بتوتر أقل ومعرفة أوسع.
قدّم البحث الدكتور آدم رابن، رئيس قسم علاج السرطان بالإشعاع في مركز هيلين إف غراهام للسرطان والأبحاث الأميركي، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي وعلم الأورام (ESTRO 2026).
وقال رابن: "نعلم أن فهم المرضى لعلاجات السرطان كالعلاج الإشعاعي أمر جوهري لضمان موافقتهم الواعية والمدركة، كما يُحسّن رضاهم ويرفع احتمالية التزامهم بمسار العلاج. وفي أغلب الأحيان يصل المرضى إلى مقابلة الأطباء مثقلين ومتوترين وعاجزين عن استيعاب المعلومات المعقدة".
وأضاف: "أردنا استكشاف ما إذا كان التفاعل مع طبيب افتراضي قبل الاستشارة الرئيسية قادراً على إعداد المرضى بشكل أفضل لمقابلة طبيبهم الحقيقي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات علاجية أفضل وتخفيف توترهم".

اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية

منهجية الدراسة
تعاون الباحثون مع شركة تقنية رقمية لإنشاء طبيب افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُساعد المرضى على فهم خيارات العلاج الإشعاعي قبل لقاء أطبائهم الحقيقيين.
وبحسب موقع "نيوز ميديكال" المتخصص في الأبحاث الطبية، شمل البحث 1,464 مريضاً؛ شاهد منهم 506 مرضى (34.6%) مقطع فيديو تعليمياً تقليدياً، فيما شاهدت المجموعة الأخرى المؤلفة من 958 مريضاً (65.4%) مقطع فيديو بالطبيب الافتراضي يعتمد على محتوى مخصص لكل مريض لشرح المفاهيم.
وأجروا جميعهم بعد ذلك اختباراً متعدد الخيارات للتحقق من مدى فهمهم واستيعابهم، تبعه استبيان موحد لقياس الرضا.
وأظهر المرضى الذين شاهدوا مقاطع الطبيب الافتراضي فهماً أفضل لخطة علاجهم وقدرة أكبر على المشاركة في القرارات الصحية وتوتراً أقل مقارنةً بمن شاهدوا الفيديو التعليمي التقليدي، كما تحسّنت درجات رضاهم عن المستشفى بشكل لافت.

.. الذكاء الاصطناعي يحقق اختراقاً في حل أصعب مسائل الرياضيات

تطبيقات أوسع
يعتزم فريق البحث توسيع استخدام الطبيب الافتراضي عبر مراحل رحلة العلاج كاملةً، وتقييم تأثيره على القلق وثقة المرضى في اتخاذ القرار وكيفية إدارة الاستشارات بأكبر قدر من الكفاءة.
وقال ماتياس غوكنبرغر، رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي وعلم الأورام، الذي لم يشارك في البحث: "يُستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في التخطيط للعلاج الإشعاعي وتقديمه مما يُخفف العبء على المنظومة الصحية، ونعلم أن المرضى يلجؤون بالفعل إلى الذكاء الاصطناعي للاستفسار عن حالتهم وعلاجهم".
وأكد غوكنبرغر أن دراسة الدكتور رابن "تُعدّ من أولى التطبيقات الفعلية لتثقيف المرضى بالطبيب الافتراضي في بيئة سريرية حقيقية لا في بيئة محاكاة أو أكاديمية فحسب، وهذا من شأنه أن يجعل لقاءات الأطباء بمرضاهم أكثر إنتاجيةً وتركيزاً على مخاوف المريض وقراراته، كما تُشير نتائج البحث إلى أن المرضى سيشعرون برضا أكبر عن الرعاية التي يتلقونها".

أمجد الأمين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي
"صحة أبوظبي" تطلق أول شبكة جراحية ذكية عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي
أدوات الذكاء الاصطناعي
نماذج الذكاء الاصطناعي
الأبحاث الطبية
مرضى السرطان
السرطان
الرعاية الصحية
الأبحاث العلمية
تقنيات الذكاء الاصطناعي
أمجد الأمين
مكافحة السرطان
الذكاء الاصطناعي
مرض السرطان
علاج السرطان
آخر الأخبار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
اليوم 17:30
تقنيات جديدة تظهر للمرة الأولى في نهائي كأس رئيس الدولة
الرياضة
تقنيات جديدة تظهر للمرة الأولى في نهائي كأس رئيس الدولة
اليوم 23:53
روبيو يدلي بتصريح بعد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد
الأخبار العالمية
روبيو: أميركا ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا
اليوم 23:41
نقل مريض يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا إلى مستشفى في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تحذّر من الاستخفاف بخطر انتشار إيبولا
اليوم 23:22
«الأولمبياد الخاص» يعلن برنامج فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يعلن برنامج فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية
اليوم 23:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©