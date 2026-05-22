"طبيب ذكاء اصطناعي" يهيئ مرضى السرطان نفسياً

كشف بحث جديد أن مرضى السرطان الذين يتفاعلون مع طبيب افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل التوجه إلى لقاء طبيبهم الحقيقي يشعرون بتوتر أقل ومعرفة أوسع.

قدّم البحث الدكتور آدم رابن، رئيس قسم علاج السرطان بالإشعاع في مركز هيلين إف غراهام للسرطان والأبحاث الأميركي، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي وعلم الأورام (ESTRO 2026).

وقال رابن: "نعلم أن فهم المرضى لعلاجات السرطان كالعلاج الإشعاعي أمر جوهري لضمان موافقتهم الواعية والمدركة، كما يُحسّن رضاهم ويرفع احتمالية التزامهم بمسار العلاج. وفي أغلب الأحيان يصل المرضى إلى مقابلة الأطباء مثقلين ومتوترين وعاجزين عن استيعاب المعلومات المعقدة".

وأضاف: "أردنا استكشاف ما إذا كان التفاعل مع طبيب افتراضي قبل الاستشارة الرئيسية قادراً على إعداد المرضى بشكل أفضل لمقابلة طبيبهم الحقيقي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات علاجية أفضل وتخفيف توترهم".



منهجية الدراسة

تعاون الباحثون مع شركة تقنية رقمية لإنشاء طبيب افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُساعد المرضى على فهم خيارات العلاج الإشعاعي قبل لقاء أطبائهم الحقيقيين.

وبحسب موقع "نيوز ميديكال" المتخصص في الأبحاث الطبية، شمل البحث 1,464 مريضاً؛ شاهد منهم 506 مرضى (34.6%) مقطع فيديو تعليمياً تقليدياً، فيما شاهدت المجموعة الأخرى المؤلفة من 958 مريضاً (65.4%) مقطع فيديو بالطبيب الافتراضي يعتمد على محتوى مخصص لكل مريض لشرح المفاهيم.

وأجروا جميعهم بعد ذلك اختباراً متعدد الخيارات للتحقق من مدى فهمهم واستيعابهم، تبعه استبيان موحد لقياس الرضا.

وأظهر المرضى الذين شاهدوا مقاطع الطبيب الافتراضي فهماً أفضل لخطة علاجهم وقدرة أكبر على المشاركة في القرارات الصحية وتوتراً أقل مقارنةً بمن شاهدوا الفيديو التعليمي التقليدي، كما تحسّنت درجات رضاهم عن المستشفى بشكل لافت.



تطبيقات أوسع

يعتزم فريق البحث توسيع استخدام الطبيب الافتراضي عبر مراحل رحلة العلاج كاملةً، وتقييم تأثيره على القلق وثقة المرضى في اتخاذ القرار وكيفية إدارة الاستشارات بأكبر قدر من الكفاءة.

وقال ماتياس غوكنبرغر، رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي وعلم الأورام، الذي لم يشارك في البحث: "يُستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في التخطيط للعلاج الإشعاعي وتقديمه مما يُخفف العبء على المنظومة الصحية، ونعلم أن المرضى يلجؤون بالفعل إلى الذكاء الاصطناعي للاستفسار عن حالتهم وعلاجهم".

وأكد غوكنبرغر أن دراسة الدكتور رابن "تُعدّ من أولى التطبيقات الفعلية لتثقيف المرضى بالطبيب الافتراضي في بيئة سريرية حقيقية لا في بيئة محاكاة أو أكاديمية فحسب، وهذا من شأنه أن يجعل لقاءات الأطباء بمرضاهم أكثر إنتاجيةً وتركيزاً على مخاوف المريض وقراراته، كما تُشير نتائج البحث إلى أن المرضى سيشعرون برضا أكبر عن الرعاية التي يتلقونها".



أمجد الأمين (أبوظبي)