الذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك": رسالة "اذهب إلى النوم" سلوك غريب من الذكاء الاصطناعي

شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
24 مايو 2026 12:32

أوضحت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية أنثروبيك أن اعتياد منصة محادثة الذكاء الاصطناعي كلود على قول "اذهب إلى النوم" أو "استرح" للمستخدمين هو سلوك غريب من المنصة أكثر منه خاصية مدمجة بشكل مقصود من جانب مطوريها.

يذكر أن مستخدمي تطبيق كلود لاحظوا منذ أشهر وحتى الآن  أن المنصة تقترح عليهم بعد محادثات طويلة الذهاب إلى النوم، مما أثار الأحاديث حول ما إذا كانت الشركة تحاول تشجيع الاستخدام الصحي أو ربما حتى تقليل استخدام الحوسبة.

وذكر سام ماك ليستر عضو فريق قيادة أنثروبيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن هذا السلوك من جانب كلود "نوع من العادات الشخصية" والشركة تعتزم معالجتها في المستقبل.

هذه الردود غير المعتادة من جانب منصة كلود أثناء المحادثة مع المستخدم تشير إلى بعض خصائص الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل "وضع العفريت" الذي كان يظهر سابقا في تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي المنافس شات جي.بي.تي والذي أصلحته الشركة المطورة أوبن أيه.آي فيما بعد.

يذكر أن أنثروبيك واجهت خلال العام الحالي عدة انقطاعات في خدمة منصة كلود بسبب الطلب المتزايد عليه لاسيما من جانب مطوري البرامج.

 

