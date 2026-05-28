الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

روبوت «Workmate» البشري.. حل تقني مبتكر لسد عجز العمالة الماهرة

روبوت «Workmate» البشري.. حل تقني مبتكر لسد عجز العمالة الماهرة
28 مايو 2026 18:11

أطلقت شركة «أيونو روبوتكس» النمساوية الناشئة أول روبوت بشري نمساوي مستقل يحمل اسم «Workmate»، في خطوة تبرز المنافسة العالمية المتسارعة بقطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة. 

وأوضح أوميت باس، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة «لينز» مقراً لها، أن الروبوت الجديد صمم ليحاكي السلوك البشري في التواصل والحركة داخل بيئات العمل الواقعية، بهدف تولي المهام البسيطة والمجهدة بدنياً في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتجزئة والرعاية، مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف ويساعد الشركات على التغلب على نقص العمالة الماهرة. 

أخبار ذات صلة
«الذكاء الاصطناعي» يحسم الجدل في دوري السلة الأميركي
الذكاء الاصطناعي يدخل أعماق الدماغ ويكشف أسرار النوم

وأعلنت الشركة عن نجاح خطتها بإطلاق الروبوت منتصف العام الجاري وبدء استخدامه فعلياً لدى عملاء تجريبيين، معتزمة بدء الإنتاج الضخم المخصص للتطبيقات الصناعية خلال عامين.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
النمسا
روبوت بشري
آخر الأخبار
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
الرياضة
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
اليوم 20:00
«هوندا» تقرر تعليق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028
اقتصاد
«هوندا» تعلق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028
اليوم 19:59
سيارة شرطة أمام محطة القطارات في وينترتور حيث وقع الهجوم
علوم الدار
جرحى جراء عملية طعن في سويسرا
اليوم 19:58
«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»
اقتصاد
«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»
اليوم 19:57
حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز
الرياضة
حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©