روبوت «Workmate» البشري.. حل تقني مبتكر لسد عجز العمالة الماهرة

أطلقت شركة «أيونو روبوتكس» النمساوية الناشئة أول روبوت بشري نمساوي مستقل يحمل اسم «Workmate»، في خطوة تبرز المنافسة العالمية المتسارعة بقطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة.

وأوضح أوميت باس، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة «لينز» مقراً لها، أن الروبوت الجديد صمم ليحاكي السلوك البشري في التواصل والحركة داخل بيئات العمل الواقعية، بهدف تولي المهام البسيطة والمجهدة بدنياً في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتجزئة والرعاية، مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف ويساعد الشركات على التغلب على نقص العمالة الماهرة.

وأعلنت الشركة عن نجاح خطتها بإطلاق الروبوت منتصف العام الجاري وبدء استخدامه فعلياً لدى عملاء تجريبيين، معتزمة بدء الإنتاج الضخم المخصص للتطبيقات الصناعية خلال عامين.