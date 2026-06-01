"أنثروبيك" تطلق إصداراً جديداً من نموذج "كلود أوبوس 4.8"

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "أنثروبيك" إطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود أوبوس 4.8"، والمصمم لتنفيذ المهام البرمجية والهندسية المعقدة وطويلة المدى بكفاءة واستقلالية أعلى.

ووفقاً للشركة يتضمن التحديث أداة جديدة باسم "تدفق الأعمال الديناميكي"، تتيح للنموذج وضع خطة عمل متكاملة وإدارة مئات الوكلاء الرقميين للعمل بالتوازي، مع التحقق من النتائج واختبارها قبل تقديمها للمستخدم، ما يعزز قدرته على التعامل مع قواعد برمجية ضخمة بدقة كبيرة.

كما يشمل الإصدار تحسينات في الموثوقية والشفافية، إلى جانب ميزة للتحكم في مستوى التفكير المطلوب، وإمكانية تحديث إعدادات النظام دون التأثير على ذاكرة التخزين المؤقت.