الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك" تطلق إصداراً جديداً من نموذج "كلود أوبوس 4.8"

شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
1 يونيو 2026 09:20

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "أنثروبيك" إطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود أوبوس 4.8"، والمصمم لتنفيذ المهام البرمجية والهندسية المعقدة وطويلة المدى بكفاءة واستقلالية أعلى.

ووفقاً للشركة يتضمن التحديث أداة جديدة باسم "تدفق الأعمال الديناميكي"، تتيح للنموذج وضع خطة عمل متكاملة وإدارة مئات الوكلاء الرقميين للعمل بالتوازي، مع التحقق من النتائج واختبارها قبل تقديمها للمستخدم، ما يعزز قدرته على التعامل مع قواعد برمجية ضخمة بدقة كبيرة.

كما يشمل الإصدار تحسينات في الموثوقية والشفافية، إلى جانب ميزة للتحكم في مستوى التفكير المطلوب، وإمكانية تحديث إعدادات النظام دون التأثير على ذاكرة التخزين المؤقت.

المصدر: وكالات
شركة أنثروبيك
الذكاء الاصطناعي
