الذكاء الاصطناعي

"ميتا" توسع نطاق ضوابط حسابات صغار السن حول العالم

شعار شركة "ميتا"
2 يونيو 2026 17:35

قالت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الثلاثاء إنها تعمل على توسيع نطاق إعدادات المحتوى الخاصة ​بحسابات الشباب الصغار على إنستجرام وفيسبوك ومسنجر على الصعيد العالمي، لضمان تجارب مناسبة للمستخدمين الأصغر سنا، وذلك ⁠في الوقت الذي تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي ​مزيدا من التدقيق بشأن صحة الأطفال وسلامتهم.
وتهدف ​هذه ‌المبادرة، التي تم ⁠إطلاقها ​في بلدان محددة في أكتوبر الماضي، إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المناسب. وأعلنت ميتا كذلك عن ‌ميزة جديدة على إنستجرام مصممة لتنويع المحتوى ‌الذي يشاهده المراهقون ومنع التعرض المتكرر لمواضيع بعينها.
وحذرت ميتا في أبريل المستثمرين من ​أن التحركات القانونية والتنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المرتبطة بوصول صغار السن لوسائل التواصل الاجتماعي "يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية".
وذكرت ميتا أن ‌خاصية (13+) في الإعدادات، ​والتي تستبعد المحتوى الذي يعتبر غير مناسب للمراهقين، ستكون ثابتة بحسابات المراهقين.
وأوضحت أن خاصية "المحتوى المقيد" ستتوفر أيضا على فيسبوك ومسنجر ​في وقت ‌لاحق ⁠من هذا ‌العام.
ويختبر تطبيق إنستجرام ‌ميزة جديدة للحد من مشاهدة المراهقين لقدر مبالغ فيه من ⁠أنواع معينة من المحتوى. وقالت ميتا "ندرك أن بعض ​المحتوى، مثل المنشورات المتعلقة بالتغذية أو رفع الأثقال أو كيفية التعامل مع القلق، يمكن أن يكون مفيدا، ولكن يجب أن يكون متوازنا مع أشكال أخرى من ​المحتوى بدلا من عرضه بشكل ​متكرر".

المصدر: وكالات
