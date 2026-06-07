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الذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه.آي" تخطط لإصلاح شامل لتطبيق "تشات جي بي تي"

"أوبن إيه.آي" تخطط لإصلاح شامل لتطبيق "تشات جي بي تي"
7 يونيو 2026 09:00

 ذكرت صحيفة فاينانشال ​تايمز اليوم الأحد أن شركة أوبن.إيه.آي تخطط لإجراء ⁠أكبر عملية إعادة ​هيكلة على الإطلاق لتطبيق ​تشات ‌جي.بي.تي بهدف ⁠تحويله ​إلى "تطبيق شامل" يضم أدوات برمجة وعناصر ذكاء اصطناعي ‌لزيادة الإيرادات قبل طرح ‌أسهمها في البورصة.
وذكرالتقرير، الذي نقل عن ​أكثر من 12 موظفا سابقا وحاليا في الشركة، أن هذه ‌التغييرات تأتي في ​إطار عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقا في ​أوبن.إيه.آي، ‌إذ ⁠تحول ‌الشركة ‌مواردها لاستهداف عملاء المؤسسات الذين ⁠يدرون ربحا وتكثف ​المنافسة مع منافستها أنثروبيك. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة ​التقرير.

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المصدر: وكالات
شركة أوبن ايه آي
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