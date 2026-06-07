"أوبن إيه.آي" تخطط لإصلاح شامل لتطبيق "تشات جي بي تي"

ذكرت صحيفة فاينانشال ​تايمز اليوم الأحد أن شركة أوبن.إيه.آي تخطط لإجراء ⁠أكبر عملية إعادة ​هيكلة على الإطلاق لتطبيق ​تشات ‌جي.بي.تي بهدف ⁠تحويله ​إلى "تطبيق شامل" يضم أدوات برمجة وعناصر ذكاء اصطناعي ‌لزيادة الإيرادات قبل طرح ‌أسهمها في البورصة.

وذكرالتقرير، الذي نقل عن ​أكثر من 12 موظفا سابقا وحاليا في الشركة، أن هذه ‌التغييرات تأتي في ​إطار عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقا في ​أوبن.إيه.آي، ‌إذ ⁠تحول ‌الشركة ‌مواردها لاستهداف عملاء المؤسسات الذين ⁠يدرون ربحا وتكثف ​المنافسة مع منافستها أنثروبيك. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة ​التقرير.