"أوبن إيه.آي" تخطط لإصلاح شامل لتطبيق "تشات جي بي تي"

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن شركة أوبن.إيه.آي تخطط لإجراء أكبر عملية إعادة هيكلة على الإطلاق لتطبيق تشات جي.بي.تي بهدف تحويله إلى "تطبيق شامل" يضم أدوات برمجة وعناصر ذكاء اصطناعي لزيادة الإيرادات قبل طرح أسهمها في البورصة.
وذكرالتقرير، الذي نقل عن أكثر من 12 موظفا سابقا وحاليا في الشركة، أن هذه التغييرات تأتي في إطار عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقا في أوبن.إيه.آي، إذ تحول الشركة مواردها لاستهداف عملاء المؤسسات الذين يدرون ربحا وتكثف المنافسة مع منافستها أنثروبيك. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة التقرير.