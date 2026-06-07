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الذكاء الاصطناعي

"آبل" تسمح باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي "بوكي" على منصة "ماسيدجس فور بيزنس"

شعار «آبل»
7 يونيو 2026 12:49

أصبح الذكاء الاصطناعي بوكي الذي يحول استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى عملية بسيطة مثل إرسال الرسالة النصية، أول وكيل ذكاء اصطناعي معتمد للعمل على منصة "ماسيدجس فور بيزنس" التابعة لشركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة آبل.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة "ماسيدجس فور بيزنس" كانت  مصممة في السابق لكي تسمح  لشركات الطيران، ومتاجر التجزئة، والسلاسل الفنادق، وغيرها من شركات الخدمات بالتواصل مع عملائها عبر  تطبيق المحادثة آي ماسيدج. لكن المنصة توفر الآن  واجهة موحدة تدعم كلا من تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي الآلية ووكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين للشركات، لكنها لم تكن تسمح بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين مثل بوكي.

 يعد تطبيق بوكي الذي أطلقته شركة بوكي الناشئة في مارس الماضي من أوائل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة لتكون في متناول المستخدمين العاديين الذين لا يملكون المهارات التقنية أو الرغبة في استخدام أدوات سطر الأوامر أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدا، مثل أوبن كلاو.

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ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي بوكي المساعدة في الأنشطة اليومية، مثل التخطيط اليومي، وإدارة التقويم، ومتابعة الصحة واللياقة البدنية، والتحكم في أجهزة المنزل الذكي، وتعديل الصور، بمجرد استخدام الرسائل النصية.

وبحسب شركة بوكي نقل التطبيق حتى الآن نحو 100 مليون رسالة نصية.

ويعمل تطبيق بوكي بالفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي تيليجرام، وفي واتسآب ببعض الأسواق. وسيكون متاحا الآن عبر تطبيق آي ماسيدج.

 

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
آبل
الذكاء الاصطناعي التوليدي
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