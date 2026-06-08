الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"إس.كيه هاينكس" و"إنفيديا" تتعاونان لتطوير مصانع الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ورئيس مجموعة SK يحضران إحاطة بعد اجتماعهما
8 يونيو 2026 14:49

أعلنت شركة إس.كيه هاينكس، الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق الإلكترونية، اليوم الاثنين، توقيعها اتفاقية شراكة تقنية متعددة السنوات مع شركة الرقائق الأميركية إنفيديا لتطوير جيل جديد من رقائق الذاكرة لمصانع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت إس.كيه هاينكس أن هذه الاتفاقية تستند إلى سنوات من التعاون الهندسي بين الشركتين، والذي دعم بعضا من أكثر منصات الحوسبة المتقدمة للذكاء الاصطناعي في العالم.

وأضافت الشركة" نعمل معاً على تطوير الجيل القادم من الرقائق لمصانع الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات، وهو عمل سيشكل مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

وأشارت شركة إس.كيه هاينكس إلى أن هذه الشراكة ستوسع نطاق أعمالها ليشمل مجالات جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الشخصي والذكاء الاصطناعي المادي، مع ضمان إمدادات مستقرة برقائق الذاكرة المتطورة رغم طول دورات التطوير في هذا القطاع.

أخبار ذات صلة
اليوم.. انطلاق الدورة العشرين لملتقى السفراء 2026
"آبل" تسمح باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي "بوكي" على منصة "ماسيدجس فور بيزنس"

من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: "مصانع الذكاء الاصطناعي تعتبر محركات الثورة الصناعية القادمة، ورقائق الذاكرة المتطورة ضرورية لأدائها".

وبموجب الاتفاقية، تخطط الشركتان لتطوير رقائق ذاكرة مشتركة لأنظمة إنفيديا من الجيل التالي، بما فيها حواسيب "فيرا روبين" الفائقة المخصصة للذكاء الاصطناعي.

كما تهدف الشراكة إلى دعم الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر تنسيق وتخطيط إمدادات رقائق الذاكرة بما يتماشى مع الاستراتيجية طويلة المدى لشركة إنفيديا.

المصدر: وكالات
إنفيديا
الرقائق الإلكترونية
نماذج الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ميرنا نور الدين.. بطولة للمرة الأولى
الترفيه
ميرنا نور الدين.. بطولة للمرة الأولى
اليوم 16:24
مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يجمع بين الموسيقى الإماراتية والإيقاعات الأفريقية
الترفيه
مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يجمع بين الموسيقى الإماراتية والإيقاعات الأفريقية
اليوم 15:55
"بيوند" تكشف عن «ذا ياردز» بقيمة 4 مليارات درهم في "سيتي أوف أرابيا"
اقتصاد
"بيوند" تكشف عن «ذا ياردز» بقيمة 4 مليارات درهم في "سيتي أوف أرابيا"
اليوم 15:45
شعار شرطة دبي
علوم الدار
"شرطة دبي" تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق.. وتسجيل وفيات في حادث تصادم
اليوم 15:43
"بيورهيلث" تضع حجر الأساس لمستشفى "الكورنيش الجديد" في أبوظبي
علوم الدار
"بيورهيلث" تضع حجر الأساس لمستشفى "الكورنيش الجديد" في أبوظبي
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©