"واتساب" يوقف دعمه لأنظمة "iOS" القديمة نهاية نوفمبر المقبل

تعتزم شركة "ميتا" إيقاف دعم تطبيقها للمراسلات الفورية "واتساب" و"واتساب للأعمال" على أجهزة آيفون التي تعمل بإصدارات قديمة، ليقتصر التشغيل حصراً على نظام "iOS 15.5" فما أحدث، وذلك اعتباراً من 30 نوفمبر المقبل.



وبدأت الشركة بالفعل إرسال إشعارات تحذيرية للمستخدمين المتأثرين لتحديث أنظمتهم قبل الموعد المحدد، وفقاً لموقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات "واتساب"، حيث يمكن لمعظم المستخدمين تفادي انقطاع الخدمة بمجرد الترقية للإصدارات الأحدث المدعومة من النظام.

ويأتي هذا التحديث بهدف تلبية المتطلبات التقنية التي تفرضها المزايا الجديدة للتطبيق والتي يصعب توفيرها على البرمجيات القديمة، فيما تعتزم الشركة تطبيق سياسة الإيقاف ذاتها على بعض أجهزة "أندرويد" في وقت لاحق من العام الجاري.