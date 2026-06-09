"أنثروبيك" تتيح نموذجها الأكثر تطوّراً للذكاء الاصطناعي للمستخدمين

أعلنت شركة أنثروبيك المطوِّرة لنماذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، الثلاثاء إتاحة النسخة الأكثر تطوّرا من تقنيتها للعامة، مع تقييد استخدامها في مجالات حسّاسة.

هذا النموذج الذي أُطلقت عليه تسمية "فايبل 5" هو الأول الذي يتاح على نطاق واسع من فئة "ميثوس"، وهي السلسلة الأحدث والأكثر تطورا من تقنيات أنثروبيك في مجال الذكاء الاصطناعي.

تقول أنثروبيك إن "فايبل 5" يتمتع بقدرات استثنائية في كتابة وتنقيح الشيفرات البرمجية، والرد على أسئلة بحثية معقدة، وتحليل الصور.

في موازاة ذلك، طرحت أنثروبيك نسخة غير مقيّدة تحمل التسمية "كلود ميثوس 5" للشركات والمؤسسات التي لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى هذه الفئة من النماذج، بما في ذلك الجهات الشريكة في مبادرة "مشروع غلاسوينغ" الرامية إلى حماية البرمجيات والبنية التحتية الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي مطلع يونيو، تم توسيع قائمة الجهات الشريكة لتشمل نحو 200 مؤسسة في أكثر من 15 دولة.



