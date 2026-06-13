إيلون ماسك أول تريليونير في العالم

أبوظبي(وكالات)

توج، إيلون ماسك، رجل الأعمال الطموح الذي تحول إلى أيقونة في عالم الإنترنت، وجمع ثروة هائلة كأول تريليونير في العالم.

ونجح ماسك في الحفاظ ​على قاعدة جماهيرية وفية، بشخصيته البسيطة القريبة من الناس.

وأكد إيلون ماسك عزمه إرسال بشر إلى المريخ، وذلك قبيل إطلاق شركته سبيس اكس أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ.

وقال ماسك من مقر سبايس اكس في تكساس "ترغب سبيس إكس في نقلكم إلى القمر، وإلى المريخ على المدى البعيد، وإلى أبعد من ذلك، وأنا واثق من أننا سنحقق ذلك بفضل الفريق الرائع هنا في سبيس إكس".

أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ

ارتفع سهم شركة سبايس إكس بشكل ملحوظ في بورصة نيويورك، أمس الجمعة خلال طرحها الأولي للاكتتاب العام، ما رفع ثروة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك إلى مستويات قياسية، ليصبح أول شخص يتجاوز عتبة التريليون دولار.

وارتفع سعر سهم الشركة إلى 176 دولاراً في جلسته الأولى، مسجلا ارتفاعا بنسبة 31% فوق سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولارا، قبل أن يغلق عند 161.50 دولارا.





وقبل طرح الأسهم، قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 780 مليار دولار، متقدما ⁠بفارق كبير على ​أقرب منافسيه لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة ألفابت.

وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ويلث "ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل إليه ثروة ماسك"، مشيرا إلى أن شخصا واحدا فقط، هو لاري إليسون مؤسس أوراكل، تجاوزت ثروته 400 مليار دولار في السابق.

ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حاليا في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. ‌

وتحول ماسك إلى اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع مئات الملايين من المستخدمين، وجعله صوتا بارزا ​في قضايا مختلفة.

لمحات من مسيرة ماسك

ولد ماسك (54 عاما) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي. التحق بجامعة بنسلفانيا وتخرج فيها عام 1997.

تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ‌عام 2008 مدفوعا بقناعته بأن السيارات الكهربائية يمكن أن تجمع بين ​الأداء العالي والميزات البرمجية المتقدمة، وهو ما ساهم في إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية. ويقول بعض المراقبين للقطاع إن نجاح تسلا، وقيمتها السوقية التي تزيد عن تريليون دولار، دفع شركات صناعة السيارات التقليدية إلى التحول إلى السيارات الكهربائية.

ويراهن العديد من المستثمرين على قدرته على تكرار هذا الإنجاز في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي.

وينسب إليه الفضل في تحويل تسلا إلى أغلى شركة سيارات في ⁠العالم.

وقال بوب لوتز نائب الرئيس السابق لشركة جنرال موتورز "لقد أعاد إيلون ماسك احترام العالم للإبداع الأميركي في هندسة السيارات".

وقال مات كيندي، كبير المحللين في رينيسانس كابيتال، "كما كان الحال مع تسلا، فإن سبيس إكس ​هي رهان على إيلون ماسك".



